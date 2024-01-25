IT-фахівці чекають на погіршення — що відбувається на ринку праці

Чоловік за комп'ютером. Фото: Fiverr

Кожен третій спеціаліст у галузі ІТ відчуває страх втратити свою роботу, зокрема серед тих, хто вже мав досвід перебування в резерві. Тестувальники вважаються групою з найвищим ризиком втрати роботи, в той час як проєктні менеджери та керівники вищого рівня проявляють менше хвилювань у зв'язку з цією проблемою.

Про це свідчать результати IT Research Ukraine.

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Що змінилося на ІТ-ринку під час війни

Майже половина, а саме 48%, фахівців відзначили зміни в своїй професійній діяльності минулого року. З них 34% вирішили змінити проєкт всередині своєї компанії, тоді як 33% вирушили на нове місце роботи. Додаткові 12% опинилися на резерві (bench). На момент проведення дослідження, 6% IT-фахівців були безробітні. Але, згідно з даними на травень 2022 року, цей відсоток зменшився до 4,8%, вказуючи на певну стабільність на ринку праці в галузі ІТ.

У ході дослідження були опитані керівники та спеціалісти з управління персоналом з понад 400 технологічних компаній України. Понад половина з них (58%) зауважила зменшення попиту на нових працівників у своїх компаніях, тоді як майже четверть відзначила збільшення кількості вакансій. У 57% компаній на момент опитування спостерігалася практика переведення працівників у резерв.

Огляд ІТ-галузі в Україні. Джерело: IT Research Ukraine

Яких фахівців шукають серед айтівців України

В той самий час 85% компаній продовжують активний процес найму на вакансії, із них 56% виявили зацікавленість у приведенні нових працівників із зовнішніх джерел. Крім того, 56% фахівців з управління персоналом відзначили, що компанії надалі наймають фахівців на посади з рівнем кваліфікації Junior.

"На другий рік повномасштабної війни посилюються тенденції, притаманні ринку роботодавця: кількість кандидатів в рази перевищує кількість вакансій. Втім, якщо розглядати конкретні позиції, то є фахівці, на яких попит навіть зростає. Йдеться про спеціалістів з продажів, лідогенерації та маркетингу. Адже компанії шукають нові стратегії продажів, щоб представники інших посад мали проєкти", — коментує Ярина Возняк, керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера.

Попит на кадри на ІТ-ринку. Джерело: IT Research Ukraine

Спеціалісти в галузі технологій активно адаптуються до нових умов. У зв'язку з нестабільною ситуацією на ринку багато з них утримуються від прийняття рішення про звільнення зі своїх поточних робочих місць. Відповідно до результатів дослідження, медіанний показник утримання спеціалістів наразі становить 85%, а показник текучості кадрів складає 10%.

За словами Ярини Возняк, більшість кандидатів у пошуку роботи також виявляють гнучкість в питанні фінансових вимог. Тільки кожен четвертий готовий чекати на пропозиції з бажаним рівнем компенсації стільки, скільки вони очікують. Звісно, це загальний підсумок і не враховує конкретні технологічні стеки чи рівень досвіду кандидатів.

У порівнянні з попереднім роком настрої серед IT-фахівців стають більш песимістичними. Майже половина з них вважає, що у цьому році кількість вакансій зменшиться. Тільки кожен четвертий вірить, що пропозицій буде більше. З іншого боку, очікування HR-спеціалістів дещо позитивніше: 30% впевнені, що кількість вакансій збільшиться, а 42% очікують стабільної ситуації без змін.

Нагадаємо, що найбільша в Україні освітня платформа Prometheus відкриває стипендії для навчання на платних IT-курсах, створених у партнерстві з провідними фахівцями галузі. Для безкоштовного навчання Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) надає 1000 стипендій для українців та українок, які постраждали від війни.