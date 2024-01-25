IT-специалисты ожидают ухудшения — что происходит на рынке труда

Мужчина за компьютером. Фото: Fiverr

Каждый третий специалист в области IT испытывает страх потерять свою работу, в том числе среди тех, кто уже имел опыт пребывания в резерве. Тестировщики считаются группой с высоким риском потери работы, в то время как проектные менеджеры и руководители высшего уровня проявляют меньше волнений в связи с этой проблемой.

Об этом свидетельствуют результаты IT Research Ukraine.

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Почти половина, а именно 48% специалистов отметили изменения в своей профессиональной деятельности в прошлом году. Из них 34% решили изменить проект внутри своей компании, в то время как 33% отправились на новое место работы. Дополнительные 12% оказались на резерве (bench). На момент проведения исследования 6% IT-специалистов были безработны. Но, согласно данным на май 2022 года, этот процент снизился до 4,8%, указывая на определенную стабильность на рынке труда в области IT.

В ходе исследования были опрошены руководители и специалисты по управлению персоналом из более чем 400 технологических компаний Украины. Более половины из них (58%) отметили уменьшение спроса на новых работников в своих компаниях, в то время как почти четверть отметила увеличение количества вакансий. У 57% компаний на момент опроса наблюдалась практика перевода работников в резерв.

Обзор IT-отрасли в Украине. Источник: IT Research Ukraine

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В то же время, 85% компаний продолжают активный процесс найма на вакансии, из них 56% проявили заинтересованность в приведении новых работников из внешних источников. Кроме того, 56% специалистов по управлению персоналом отметили, что компании в дальнейшем нанимают специалистов на должности с уровнем квалификации Junior.

"На второй год полномасштабной войны усиливаются тенденции, присущие рынку работодателя: количество кандидатов в разы превышает количество вакансий. Впрочем, если рассматривать конкретные позиции, то есть специалисты, на которых спрос даже растет. Речь идет о специалистах по продажам, лидогенерации и маркетингу. Ведь компании ищут новые стратегии продаж, чтобы у представителей других должностей были проекты", — комментирует Ярина Возняк, руководитель команды исследований Львовского ИТ Кластера.

Спрос на кадры на IT-рынке. Источник: IT Research Ukraine

Специалисты в области технологий активно адаптируются к новым условиям. В связи с нестабильной ситуацией на рынке многие из них воздерживаются от принятия решения об увольнении со своих текущих рабочих мест. Согласно результатам исследования, медианный показатель содержания специалистов составляет 85%, а показатель текучести кадров составляет 10%.

По словам Ярины Возняк, большинство кандидатов в поиске работы также проявляют гибкость в вопросе финансовых требований. Только каждый четвертый готов ждать предложения с желаемым уровнем компенсации столько, сколько они ожидают. Конечно, это общий итог и не учитывает конкретные технологические стеки или опыт кандидатов.

По сравнению с предыдущим годом настроения среди IT-специалистов становятся пессимистичнее. Почти половина из них считает, что в этом году количество вакансий снизится. Только каждый четвертый верит, что предложений будет больше. С другой стороны, ожидания HR-специалистов несколько положительнее: 30% уверены, что количество вакансий увеличится, а 42% ожидают стабильной ситуации без изменений.

Напомним, что самая большая в Украине образовательная платформа Prometheus открывает стипендии для обучения на платных IT-курсах, созданных в партнерстве с ведущими специалистами отрасли. Для бесплатного обучения Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) предоставляет 1000 стипендий для пострадавших от войны украинцев и украинок.