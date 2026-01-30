Відео
Головна Фінанси Українка подала до суду на ПФУ і перемогла — як покарали установу

Дата публікації: 30 січня 2026 13:31
ПФУ не виплатив спадкоємиці пенсію померлої матері — як допоміг суд
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Після смерті близької людини часто виникають певні юридичні на фінансові турботи. Одне з найчастіших питань: як отримати недоотриману пенсію померлого? 

Так, нещодавно Рівненський апеляційний суд задовольнив вимоги українки, яка вимагала від ГУ Пенсійного фонду України у Рівненській області повернути невиплачені за життя матері її пенсійні кошти, йдеться на сайті Судової влади України

Читайте також:

Що відомо

Зазначається, що спочатку Пенсійний фонд здійснив на користь позивачки перерахунок пенсії з інвалідності та доплат до пенсії за Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", але виплатив не усю суму, тож виникла заборгованість.

За деякий час мати позивачки померла, а спадкоємці уклали Договір про поділ спадкового майна, після чого у позивачки виникло право отримати всю недоотриману пенсію померлої. Втім, ПФУ відмовився виплачувати заборгованість, а місцевий суд, до якого звернулася жінка, підтримав позицію держструктури.

Що було далі

Крапку у цій справі поставила колегія суддів Рівненського апеляційного суду, які визнали, що виплати які належали спадкодавцеві, але вони не встигли їх отримати за життя,  передаються членам йього сім’ї. Якщо рідні відсутні — ці гроші є спадщиною. Йдеться про:

  • зарплату;
  • пенсію;
  • стипендію;
  • аліменти;
  • допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
  • відшкодування у зв’язку з каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я;
  • інші соціальні виплати.

Причини, через які ці суми не були отримані, не мають юридичного значення, а право на отримання виплат настає після смерті спадкодавця.

Раніше повідомлялося, що у родичів військовослужбовця, який зник безвісти, є змога оформити спеціальну пенсію. Один непрацездатний член сім'ї може отримати 50% пенсії за віком померлого годувальника. Також писали, що у 2026 році українці виходитимуть на пенсію за новими правилами. За додаткові роки роботи громадянам надаватимуть надбавку.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
