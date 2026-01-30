ПФУ не виплатив спадкоємиці пенсію померлої матері — як допоміг суд

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Після смерті близької людини часто виникають певні юридичні на фінансові турботи. Одне з найчастіших питань: як отримати недоотриману пенсію померлого?

Так, нещодавно Рівненський апеляційний суд задовольнив вимоги українки, яка вимагала від ГУ Пенсійного фонду України у Рівненській області повернути невиплачені за життя матері її пенсійні кошти, йдеться на сайті Судової влади України.

Що відомо

Зазначається, що спочатку Пенсійний фонд здійснив на користь позивачки перерахунок пенсії з інвалідності та доплат до пенсії за Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", але виплатив не усю суму, тож виникла заборгованість.

За деякий час мати позивачки померла, а спадкоємці уклали Договір про поділ спадкового майна, після чого у позивачки виникло право отримати всю недоотриману пенсію померлої. Втім, ПФУ відмовився виплачувати заборгованість, а місцевий суд, до якого звернулася жінка, підтримав позицію держструктури.

Що було далі

Крапку у цій справі поставила колегія суддів Рівненського апеляційного суду, які визнали, що виплати які належали спадкодавцеві, але вони не встигли їх отримати за життя, передаються членам йього сім’ї. Якщо рідні відсутні — ці гроші є спадщиною. Йдеться про:

зарплату;

пенсію;

стипендію;

аліменти;

допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

відшкодування у зв’язку з каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я;

інші соціальні виплати.

Причини, через які ці суми не були отримані, не мають юридичного значення, а право на отримання виплат настає після смерті спадкодавця.

Раніше повідомлялося, що у родичів військовослужбовця, який зник безвісти, є змога оформити спеціальну пенсію. Один непрацездатний член сім'ї може отримати 50% пенсії за віком померлого годувальника. Також писали, що у 2026 році українці виходитимуть на пенсію за новими правилами. За додаткові роки роботи громадянам надаватимуть надбавку.