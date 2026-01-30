ПФУ не выплатил наследнице пенсию умершей матери — как помог суд

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

После смерти близкого человека часто возникают определенные юридические на финансовые заботы. Один из самых частых вопросов: как получить недополученную пенсию умершего?

Так, недавно Ровенский апелляционный суд удовлетворил требования украинки, которая хотела вернуть невыплаченные при жизни матери ее пенсионные средства, говорится на сайте Судебной власти Украины.

Что известно

Отмечается, что сначала Пенсионный фонд в Ровенской области осуществил в пользу истицы перерасчет пенсии по инвалидности и доплат к пенсии по Закону Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", но выплатил не всю сумму, поэтому возникла задолженность.

Через некоторое время мать истицы умерла, а наследники заключили Договор о разделе наследственного имущества, после чего у истицы возникло право получить всю недополученную пенсию умершей. Впрочем, ПФУ отказался выплачивать задолженность, а местный суд, в который обратилась женщина, поддержал позицию госструктуры.

Что было дальше

Точку в этом деле поставила коллегия судей Ровенского апелляционного суда, которая признала, что выплаты, которые принадлежали наследодателю, но они не успели их получить при жизни, передаются членам его семьи. Если родные отсутствуют — эти деньги являются наследством. Речь идет о:

зарплате;

пенсии;

стипендии;

алименты;

пособии в связи с временной нетрудоспособностью;

компенсации в связи с увечьем или другими повреждениями здоровья;

другие социальные выплаты.

Причины, по которым эти суммы не были получены, не имеют юридического значения, а право на получение выплат появляется после смерти наследодателя.

Ранее сообщалось, что у родственников военнослужащего, который пропал без вести, есть возможность оформить специальную пенсию. Один нетрудоспособный член семьи может получить 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Также писали, что в 2026 году украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам. За дополнительные годы работы гражданам будут предоставлять надбавку.