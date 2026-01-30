Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинка подала в суд на ПФУ и победила — как наказали учреждение

Украинка подала в суд на ПФУ и победила — как наказали учреждение

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 13:31
ПФУ не выплатил наследнице пенсию умершей матери — как помог суд
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

После смерти близкого человека часто возникают определенные юридические на финансовые заботы. Один из самых частых вопросов: как получить недополученную пенсию умершего?

Так, недавно Ровенский апелляционный суд удовлетворил требования украинки, которая хотела вернуть невыплаченные при жизни матери ее пенсионные средства, говорится на сайте Судебной власти Украины.

Реклама
Читайте также:

Что известно

Отмечается, что сначала Пенсионный фонд в Ровенской области осуществил в пользу истицы перерасчет пенсии по инвалидности и доплат к пенсии по Закону Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", но выплатил не всю сумму, поэтому возникла задолженность.

Через некоторое время мать истицы умерла, а наследники заключили Договор о разделе наследственного имущества, после чего у истицы возникло право получить всю недополученную пенсию умершей. Впрочем, ПФУ отказался выплачивать задолженность, а местный суд, в который обратилась женщина, поддержал позицию госструктуры.

Что было дальше

Точку в этом деле поставила коллегия судей Ровенского апелляционного суда, которая признала, что выплаты, которые принадлежали наследодателю, но они не успели их получить при жизни, передаются членам его семьи. Если родные отсутствуют — эти деньги являются наследством. Речь идет о:

  • зарплате;
  • пенсии;
  • стипендии;
  • алименты;
  • пособии в связи с временной нетрудоспособностью;
  • компенсации в связи с увечьем или другими повреждениями здоровья;
  • другие социальные выплаты.

Причины, по которым эти суммы не были получены, не имеют юридического значения, а право на получение выплат появляется после смерти наследодателя.

Ранее сообщалось, что у родственников военнослужащего, который пропал без вести, есть возможность оформить специальную пенсию. Один нетрудоспособный член семьи может получить 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Также писали, что в 2026 году украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам. За дополнительные годы работы гражданам будут предоставлять надбавку.

суд пенсии деньги Пенсионный Фонд доплаты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации