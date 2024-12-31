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Україна профінансувала всі пріоритетні видатки, — Шмигаль

31 грудня 2024 14:46
Ольга Антоновська - редактор
Шмигаль відповів, чи змогла Україна профінансувати необхідні видатки
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
Ольга Антоновська - редактор

У 2024 році Україна профінансувала усі пріоритетні видатки у повному обсязі. Завдяки партнерам вдалося залучити 41,7 млрд доларів міжнародної допомоги. Крім того, запрацювала програма від ЄС Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у вівторок, 31 грудня.

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Фінансові перемоги України

Як зазначив Шмигаль, цьогоріч країна змогла профінансувати всі важливі видатки повністю. У 2024 році Україна вперше у своїй історії пройшла шість переглядів у межах однієї програми з МВФ. За цією програмою отримали майже 10 млрд доларів.

"Здобули одну з найбільших фінансових перемог за весь час війни: ЄС та країни G7 надають Україні 50 млрд доларів, забезпечених російськими замороженими активами. Російські гроші працюють на нашу стійкість, і перший транш у розмірі 1 млрд доларів уже надійшов до бюджету", — йдеться у повідомленні.

Шмигаль підбив підсумки економічного розвитку за 2024 рік
Повідомлення Дениса Шмигаля про стан економіки. Фото: скриншот

Державні програми підтримки та розвитку

Як зауважив Шмигаль, на початку 2024 року Президент Володимир Зеленський започаткував програму "Зроблено в Україні". Через це ВВП зріс на 0,6%. Зокрема, зросли продажі українських товарів на 9,5% завдяки програмі "Національний кешбек". До цієї програми доєдналися 8 млн громадян та 1,6 тис. українських виробників.

"Майже 18 тисяч нових робочих місць створено завдяки грантам на розвиток переробки. Понад 42 тисячі робочих місць буде згенеровано через мікрогранти на започаткування та розвиток власної справи. Їх видали 10,6 тис. на суму 2,6 млрд грн. Також запустили грантовий компонент для молоді", — зазначив прем'єр-міністр України.

Шмигаль підбив підсумки економічного розвитку за 2024 рік
Повідомлення Дениса Шмигаля про програми розвитку економіки. Фото: скриншот

Він також додав, що важливим інструментом підтримки бізнесу залишається програма "5-7-9". У цьому році підприємці отримали понад 24 тисячі кредитів на суму понад 90 млрд грн.

Держава спрямувала допомогу і на аграріїв. Крім грантів на садівництво й тепличне господарство, сільгоспвиробники отримали цьогоріч 3,5 млрд грн у вигляді дотацій та субсидій

"Результатом стало зростання експорту на понад 13%", — додав Шмигаль.

Крім того, розширилися логістичні можливості. Перевалка українських портів склала понад 91 млн тонн — як за рахунок портів Великої Одеси, так і за рахунок дунайського портового кластеру. 

Нагадаємо, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки 15 мільярдів доларів. Це кошти від заморожених активів РФ.

МВФ надасть Україні транш на суму 1,1 мільярда доларів. Завдяки цій допомозі вдасться профінансувати низку програм і заходів.

Денис Шмигаль фінансова допомога економіка фінанси бюджет державні програми

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