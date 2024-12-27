Допомога Україні від США та Світового банку — деталі від Шмигаля про 485 млн доларів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: apostrophe.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк виділив Україні 485 мільйонів доларів фінансової допомоги в межах проєкту PEACE in Ukraine. Значну частину цієї суми — 465 млн дол. — надали Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), ще 20 млн дол. було виділено Світовим банком.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram сьогодні, 27 грудня.

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"Кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету", — наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр висловив подяку Сполученим Штатам, USAID та Світовому банку за значну підтримку українського народу.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, що наприкінці листопада Україна вже отримала від Світового банку 4,8 млрд доларів.

Також раніше Денис Шмигаль повідомив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні транш у розмірі 1,1 мільярда доларів. Ці кошти спрямують на фінансування важливих видатків з бюджету.