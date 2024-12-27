Допомога Україні від США та Світового банку — деталі від Шмигаля про 485 млн доларів

Україна отримала 485 млн доларів від США та Світового банку
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк виділив Україні 485 мільйонів доларів фінансової допомоги в межах проєкту PEACE in Ukraine. Значну частину цієї суми — 465 млн дол. — надали Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), ще 20 млн дол. було виділено Світовим банком.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram сьогодні, 27 грудня.
Фінансова допомога Україні
"Кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету", — наголосив Шмигаль.
Прем'єр-міністр висловив подяку Сполученим Штатам, USAID та Світовому банку за значну підтримку українського народу.
Нагадаємо, що наприкінці листопада Україна вже отримала від Світового банку 4,8 млрд доларів.
Також раніше Денис Шмигаль повідомив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні транш у розмірі 1,1 мільярда доларів. Ці кошти спрямують на фінансування важливих видатків з бюджету.
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