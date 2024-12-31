Шмыгаль ответил, смогла ли Украина профинансировать необходимые расходы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

В 2024 году Украина профинансировала все приоритетные расходы в полном объеме. Благодаря партнерам удалось привлечь 41,7 млрд долларов международной помощи. Кроме того, заработала программа от ЕС Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 31 декабря.

Читайте также:

Финансовые победы Украины

Как отметил Шмыгаль, в этом году страна смогла профинансировать все важные расходы полностью. В 2024 году Украина впервые в своей истории прошла шесть пересмотров в рамках одной программы с МВФ. По этой программе получили почти 10 млрд долларов.

"Получили одну из крупнейших финансовых побед за все время войны: ЕС и страны G7 предоставляют Украине 50 млрд долларов, обеспеченных российскими замороженными активами. Российские деньги работают на нашу устойчивость, и первый транш в размере 1 млрд долларов уже поступил в бюджет", — говорится в сообщении.

Сообщение Дениса Шмыгаля о состоянии экономики. Фото: скриншот

Государственные программы поддержки и развития

Как отметил Шмыгаль, в начале 2024 года Президент Владимир Зеленский запустил программу "Сделано в Украине". Из-за этого ВВП вырос на 0,6%. В частности, выросли продажи украинских товаров на 9,5% благодаря программе "Национальный кэшбек". К этой программе присоединились 8 млн граждан и 1,6 тыс. украинских производителей.

"Почти 18 тысяч новых рабочих мест создано благодаря грантам на развитие переработки. Более 42 тысяч рабочих мест будет сгенерировано через микрогранты на открытие и развитие собственного дела. Их выдали 10,6 тыс. на сумму 2,6 млрд грн. Также запустили грантовый компонент для молодежи", — отметил премьер-министр Украины.

Сообщение Дениса Шмыгаля о программах развития экономики. Фото: скриншот

Он также добавил, что важным инструментом поддержки бизнеса остается программа "5-7-9". В этом году предприниматели получили более 24 тысяч кредитов на сумму более 90 млрд грн.

Государство направило помощь и на аграриев. Кроме грантов на садоводство и тепличное хозяйство, сельхозпроизводители получили в этом году 3,5 млрд грн в виде дотаций и субсидий

"Результатом стал рост экспорта более чем на 13%", — добавил Шмыгаль.

Кроме того, расширились логистические возможности. Перевалка украинских портов составила более 91 млн тонн — как за счет портов Большой Одессы, так и за счет дунайского портового кластера.

Напомним, Украина получит от Соединенных Штатов Америки 15 миллиардов долларов. Это средства от замороженных активов РФ.

МВФ предоставит Украине транш на сумму 1,1 миллиарда долларов. Благодаря этой помощи удастся профинансировать ряд программ и мероприятий.