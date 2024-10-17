Зеленський підписав закон про приватизацію держбанків — що зміниться

Україна планує продавати держбанки — Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня 2024 року підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків". Нові правила надають можливість продажу часткових пакетів акцій держави в банках, а не лише 100% акцій. Крім того, закон запроваджує нові вимоги для інвесторів. Основна мета ініціативи — зменшити державну присутність на банківському ринку та залучити більше інвесторів.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Детальніше про новий закон
"Підписано закон №11474, приватизація держбанків", — повідомив нардеп.
Закон надає можливість продажу будь-якої частки акцій держави в банках, а не лише 100%, як це передбачалося чинним законодавством. Це розширює можливості для залучення інвесторів та забезпечує більш гнучкий підхід до приватизації. Така ініціатива сприятиме зменшенню державної присутності на банківському ринку і створить сприятливі умови для інвестицій.
Нещодавно голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев озвучив основні положення нового закону. Окрім можливості продажу часток держави в банках, документ також передбачає:
- Підвищення вимог до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники для продажу.
- Включення міжнародних донорів до процесу відбору фінансових радників та самої процедури продажу.
- Урахування ймовірності, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор.
- Приведення вимог до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик.
- Запобігання негативному впливу на процедуру продажу з боку колишніх бенефіціарних власників або поточних міноритарних акціонерів.
- Посилення прозорості процесу продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, а також проведення торгів через електронну торговельну систему.
Що ще треба знати
Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що в 2025 році у разі покращення безпекової ситуації виставлять на продаж два державні банки. Приватизація передбачена у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 20 вересня підписав закон про збільшення видатків на оборону країни. Витрати на це зростуть на 495,3 мільярди гривень.
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