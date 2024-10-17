Зеленский подписал закон о приватизации госбанков — что изменится

Украина планирует продавать госбанки — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября 2024 подписал закон "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков". Новые правила дают возможность продажи частичных пакетов акций государства в банках, а не только 100% акций. Кроме того, закон вводит новые требования для инвесторов. Основная цель инициативы — уменьшить государственное присутствие на банковском рынке и привлечь больше инвесторов.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
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"Подписан закон №11474, приватизация госбанков", — сообщил нардеп.
Закон дает возможность продажи любой доли акций государства в банках, а не только 100%, как это предполагалось действующим законодательством. Это расширяет возможности привлечения инвесторов и обеспечивает более гибкий подход к приватизации. Такая инициатива будет способствовать уменьшению государственного присутствия на банковском рынке и создаст благоприятные условия для инвестиций.
Недавно глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев озвучил основные положения нового закона. Кроме возможности продажи долей государства в банках, документ также предусматривает:
- Повышение требований к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством как финансовые советники для продажи.
- Включение международных доноров в процесс отбора финансовых советников и процедуры продажи.
- Учитывая вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор.
- Приведение требований к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками.
- Предотвращение негативного влияния на процедуру продаж со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров.
- Усиление прозрачности процесса продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, а также проведение торгов через электронную торговую систему.
Что еще нужно знать
Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что в 2025 году в случае улучшения ситуации безопасности выставят на продажу два государственных банка. Приватизация предусмотрена в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября подписал закон об увеличении расходов на оборону страны. Расходы на это возрастут на 495,3 миллиарда гривен.
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