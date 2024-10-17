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Украина планирует продавать госбанки — Зеленский подписал закон

17 октября 2024 15:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Зеленский подписал закон о приватизации госбанков — что изменится
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября 2024 подписал закон "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков". Новые правила дают возможность продажи частичных пакетов акций государства в банках, а не только 100% акций. Кроме того, закон вводит новые требования для инвесторов. Основная цель инициативы — уменьшить государственное присутствие на банковском рынке и привлечь больше инвесторов.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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"Подписан закон №11474, приватизация госбанков", — сообщил нардеп.

Закон дает возможность продажи любой доли акций государства в банках, а не только 100%, как это предполагалось действующим законодательством. Это расширяет возможности привлечения инвесторов и обеспечивает более гибкий подход к приватизации. Такая инициатива будет способствовать уменьшению государственного присутствия на банковском рынке и создаст благоприятные условия для инвестиций.

Недавно глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев озвучил основные положения нового закона. Кроме возможности продажи долей государства в банках, документ также предусматривает:

  • Повышение требований к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством как финансовые советники для продажи.
  • Включение международных доноров в процесс отбора финансовых советников и процедуры продажи.
  • Учитывая вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор.
  • Приведение требований к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками.
  • Предотвращение негативного влияния на процедуру продаж со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров.
  • Усиление прозрачности процесса продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, а также проведение торгов через электронную торговую систему.

Что еще нужно знать

Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что в 2025 году в случае улучшения ситуации безопасности выставят на продажу два государственных банка. Приватизация предусмотрена в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября подписал закон об увеличении расходов на оборону страны. Расходы на это возрастут на 495,3 миллиарда гривен.

Владимир Зеленский экономика банки закон приватизация

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