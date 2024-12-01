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Україна отримує дані про закордонні рахунки громадян, — Гетманцев

1 грудня 2024 06:29
Галина Остаповець - Журналіст
Закордонні рахунки українців перевірять - коментар Гетманцева - новини
Данило Гетманцев. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

В межах міжнародної угоди про автоматичний обмін податкової інформації Україна вже отримує інформацію про рахунки громадян України за кордоном. Наразі мова йде про 500 тисяч кейсів.

Про це Новини.LIVE сказав Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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"В межах міжнародної угоди про автоматичний обмін податкової інформації Україна вже отримує інформацію та звіти про рахунки громадян України за кордоном. Наразі мова йде про 500 тисяч таких рахунків, де сума перевищує 200 тисяч євро", — уточнив Гетманцев. 

На питання журналістки видання, якими будуть подальші дії щодо громадян України, сума на рахунках яких перевищує дану суму, депутат відповів, що це питання до Податкової служби. 

"Це вже залежить від податкової, нехай вона займається цими питаннями", — сказав він.

Нагадаємо, за словами нардепки та членкині Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, після набрання чинності закону про підвищення податків, легальні доходи українців з 1 грудня – знизяться. Причина цього - підвищення військового збору до 5%, що закладено у новому законі про збільшення податків в Україні.

А от українські фінансові установи не мають права розголошувати конфіденційну інформацію про клієнтів, яка стала відома в результаті надання послуг. Однак є випадки, коли розкриття цих відомостей є правомірним.
 

українці податки Податкова служба Данило Гетманцев ціни в Україні

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