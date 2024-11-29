Як зміняться чисті доходи українців з 1 грудня

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після набрання чинності законом про підвищення податків, всі легальні доходи українців з 1 грудня зазнають зниження. Це станеться через підвищення військового збору до 5%.

Про це розповіла народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Київ24".

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Чому знизяться доходи українців

"Абсолютно точно, всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці — це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки по депозитах в банках — все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не 1,5%, а 5%", — сказала Южаніна.

Вона пояснила, що чистий дохід "на руки" у результаті змін стане меншим через підвищення військового збору.

"Треба всім розуміти, що коли ви з 1 грудня ідете отримувати тисячу гривень, то вам одночасно піднімають утримання з ваших доходів і роздають цю тисячу. Але роздадуть один раз, а утримувати будуть щомісячно", — пояснила нардепка.

За словами Южаніної, варто бути уважними, адже при отриманні меншої заробітної плати з 1 грудня треба розуміти, що це не вина роботодавця, а наслідок збільшення ставки військового збору.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ситуація з опублікуванням закону про підвищення податків для українців нарешті отримала завершення. Закон набуде чинності 1 грудня 2024 року, як і планувалося, а не 29 листопада, тому бухгалтерам не доведеться переживати через нарахування військового збору за два дні місяця.

Ми також писали, що в жовтні кадровий портал robota.ua провів традиційне опитування серед роботодавців, щоб з'ясувати, чи були підвищення зарплат у 2024 році та які очікування щодо заробітних плат на 2025-й. Окрім того, учасників запитали про пріоритети в наданні бонусів, пільг та інших винагород для працівників.