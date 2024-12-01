Зарубежные счета украинцев проверят - комментарий Гетманцева - новости

Даниил Гетманцев. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию о счетах граждан Украины за границей. В настоящее время речь идет о 500 тысячах кейсов.

Об этом Новини.LIVE сказал Данило Гетманцев, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

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"В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию и отчеты о счетах граждан Украины за рубежом. Сейчас речь идет о 500 тысячах таких счетов, где сумма превышает 200 тысяч евро", — уточнил Гетманцев.

На вопрос журналистки издания, какими будут дальнейшие действия в отношении граждан Украины, сумма на счетах которых превышает данную сумму, депутат ответил, что это вопрос в Налоговую службу.

"Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами", — сказал он.

Напомним, по словам нардепа и члена Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, после вступления в силу закона о повышении налогов, легальные доходы украинцев с 1 декабря – снизятся. Причина этого – повышение военного сбора до 5%, что заложено в новом законе об увеличении налогов в Украине.

А вот украинские финансовые учреждения не имеют права разглашать конфиденциальную информацию о клиентах, которая стала известна в результате предоставления услуг. Однако есть случаи, когда раскрытие этих сведений правомерно.