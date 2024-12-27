Помощь Украине от США и Всемирного банка — детали от Шмыгаля о 485 млн долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: apostrophe.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Всемирный банк выделил Украине 485 млн долларов финансовой помощи в рамках проекта PEACE in Ukraine. Значительная часть этой суммы — 465 млн долларов — предоставили Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID), еще 20 млн долларов было выделено Всемирным банком.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram сегодня, 27 декабря.

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"Средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил Соединенные Штаты, USAID и Всемирный банк за значительную поддержку украинского народа.

Сообщение Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, что в конце ноября Украина уже получила от Всемирного банка 4,8 млрд долларов.

Также ранее Денис Шмыгаль сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине транш в размере 1,1 млрд долларов. Эти средства будут направлены на финансирование важных расходов из бюджета.