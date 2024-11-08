Всемирный банк предоставит Украине более 1,3 млрд долларов – на что потратят

Здание Всемирного банка. Иллюстративное фото: Всемирный банк

Украина получит 1,3 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Соответствующее грантовое соглашение подписал глава Минфина Сергей Марченко и Региональный Директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в пятницу, 8 ноября.

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Целью проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" является частичная компенсация расходов государственного бюджета. В частности, речь идет о социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Документ предусматривает привлечение транша, состоящего из:

1,35 миллиарда долларов — грант от США;

10,8 миллионов евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

В министерстве уточнили, что средства поступят в госбюджет уже в ближайшие дни. Марченко отметил, что это станет весомым вкладом в обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена хочет срочно отправить оставшиеся 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины.

В то же время, по мнению журналистов Politico, военный пакет, скорее всего, не успеет доехать до инаугурации Дональда Трампа.