НБУ послабив валютні обмеження для бізнесу — що зміниться з 14 січня

Національний банк України (НБУ) оголосив про новий етап пом'якшення валютних обмежень. Рішення спрямоване на підтримку роботи українського бізнесу та запрацює вже з середи, 14 січня.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

У регулятора пояснили, що запроваджене пом’якшення валютних обмежень передбачає три основних блоки змін.

Новий "позиковий" ліміт

НБУ вводить новий інструмент — "позиковий" ліміт, який має спростити управління коштами, залученими компаніями з-за кордону.

"Ключова мета таких змін — створити регуляторне підґрунтя для сприяння реструктуризації "старих" зовнішніх позик вітчизняними компаніями, що важливо для залучення нових ресурсів в економіку України", — зазначили в Нацбанку.

Розмір "позикового" ліміту визначатиметься обсягом коштів, які надійшли на рахунок підприємства в українському банку за кредитами або позиками в іноземній валюті після 1 січня 2026 року.

У межах цього ліміту бізнес отримає право здійснювати низку операцій, дозволених у рамках стимулюючої лібералізації, зокрема:

погашати основну суму "старих" кредитів і позик, отриманих до 20 червня 2023 року, а також сплачувати проценти за ними;

проводити розрахунки за імпорт товарів, фактично поставлених до 23 лютого 2021 року;

повертати нерезидентам-покупцям передоплату за товари, сплачену до 23 лютого 2022 року;

фінансувати власні закордонні відокремлені підрозділи понад установлені ліміти;

здійснювати репатріацію дивідендів понад чинні обмеження.

Водночас Нацбанк визначив низку особливостей застосування "позикового" ліміту. Зокрема, у разі погашення тіла кредиту гранична сума ліміту автоматично зменшуватиметься на відповідний обсяг.

Після проведення операцій у межах ліміту перекази коштів з України для погашення основної суми боргу будуть можливі лише в межах залишку кредитної заборгованості з урахуванням уже здійснених операцій. Усі валютні операції в межах "позикового" ліміту мають проводитися через той банк, на рахунки якого було зараховано залучений кредит.

Максимальна процентна ставка за ними не може перевищувати 12% річних, дострокове погашення заборонене, а позичальник має право сплачувати проценти, у тому числі коштом купленої іноземної валюти.

Погашення основної суми кредиту допускається в межах залишку "позикового" ліміту коштом власної валютного виторгу, а з другого року користування кредитом — також коштом купленої валюти.

Валютні перекази фізособам

Відтепер українські продавці та виробники зможуть переказувати іноземну валюту на рахунки фізичних осіб в іноземних банках для повернення коштів за непоставлений або повернений товар.

Умови для проведення відповідних операцій:

повернення коштів здійснюватиметься на рахунок фізичної особи-споживача, з якого проводилася оплата товару;

сума повернення коштів у валюті платежу не повинна перевищувати вартість товару під час його купівлі;

продавець/виробник здійснює повернення коштів за товар у порядку та строки, передбачені вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

У Нацбанку наголошують, що ці зміни забезпечать рівні умови для споживачів товарів, придбаних в Україні, та підвищать конкурентоспроможність вітчизняних виробників. Водночас додаткового тиску на валютний ринок вони не створять, оскільки попит на валюту компенсуватиметься її продажем, здійсненим під час первинної купівлі товару.

Регулювання валютних операцій

З метою реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2025 року №1209-р НБУ вніс зміни до валютного нагляду за граничними строками розрахунків за експортними операціями.

Зокрема, вимоги щодо строків розрахунків не застосовуватимуться до експорту товарів за зовнішньоекономічними договорами, право вимоги за якими було передано ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", у межах суми страхового відшкодування, виплаченого експортеру.

Це рішення має посилити роль ЕКА у стимулюванні експорту українських товарів, робіт і послуг. Крім того, НБУ виключив експорт страхових послуг із переліку операцій, на які поширюється вимога щодо граничних строків розрахунків, уніфікувавши підхід до валютного регулювання страхових та інших фінансових послуг.

Пом’якшення валютних обмежень закріплено постановою Правління НБУ №2 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18", а уточнення валютного регулювання — постановою №3 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2019 року №67".

Обидва документи були ухвалені 13 січня 2026 року та набрали чинності з 14 січня 2026 року.

