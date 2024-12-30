Пенсии в Украине — кто имеет право на досрочные выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ряд категорий граждан имеют право на досрочные пенсии по возрасту. В частности, соответствующей возможностью при определенных условиях могут воспользоваться участники боевых действий (УБД) и многодетные женщины.

Это предусмотрено статьей 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Досрочная пенсия для УБД и многодетных женщин

Согласно закону, в перечне есть разные категории лиц, имеющих право на досрочные пенсии.

В частности, такая возможность предоставляется:

участникам боевых действий;

лицам с инвалидностью из-за войны;

членам семей погибших/умерших защитников.

Пенсии назначают при условии достижения возраста 55 лет (для мужчин), 50 лет (для женщин), при наличии стажа не менее 25 лет (мужчины) и минимум 20 лет (женщины).

Также право на досрочные пенсии предоставляют многодетным матерям, имеющим пять и более детей, матерям лиц с инвалидностью с детства/тяжело больных детей, у которых нет статуса лица инвалидностью, при условии, что воспитали детей до шестилетнего возраста, достигли 50-летнего возраста, есть не менее 15 лет стажа.

По выбору матери или при ее отсутствии, если воспитанием занимался отец, ему назначают досрочную пенсию по возрасту после достижения 55-летнего возраста и при наличии стажа минимум 20 лет.

Пенсии для уволенных с работы и лиц с некоторыми болезнями

Кроме того, выйти на пенсию досрочно могут лица, уволенные за 1,5 года до достижения пенсионного возраста. Право на досрочные пенсии возникает при условии, что человек на момент увольнения имел необходимое количество стажа для назначения пенсии по возрасту: минимально 35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин.

Также таким правом могут воспользоваться и граждане, имеющие особые заболевания:

гипофизарный нанизм (лилипуты):

после достижения мужчинами 45-летнего возраста, женщинами — 40 лет, и при наличии стажа минимум 20 лет у мужчин, 15 лет — у женщин;

граждане, имеющие инвалидность по зрению первой группы — слепые и лица с инвалидностью с детства первой группы — по достижении мужчинами 50-летнего возраста, женщинами — 40-летнего возраста, и при наличии стажа минимум 15 лет у мужчин, 10 лет — у женщин.

Ранее мы рассказывали, что пенсионный возраст в Украине зависит от страхового стажа, а требования ежегодно ужесточаются. По правилам, на пенсию разрешается выходить в 60, 63 или 65 лет.

Также сообщалось, что украинцы некоторых возрастных категорий будут иметь повышенные пенсии, если выплаты не больше 10 тыс. грн. Некоторые могут рассчитывать на финпомощь от государства.