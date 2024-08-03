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У вересні зростуть ціни на пальне — які зміни чекають на українців

3 серпня 2024 14:12
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні подорожчає бензин, дизпаливо та автогаз — як зміняться ціни на пальне
Табло АЗС. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З вересня підвищення акцизів на пальне в Україні навряд чи суттєво позначиться на загальному рівні цін. Вартість пального залишиться майже стабільною, проте значного здорожчання слід очікувати лише для автогазу.

Про це повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн на брифінгу в Медіацентрі, повідомляє "Укрінформ".

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На скільки подорожчає пальне в вересні

"Від 1 вересня акциз на бензин зростає на 1,5 грн. На дизпаливо — менш ніж на 2 грн за літр. Більше зростання — на 5 грн — на скраплений газ. Щодо бензину й дизеля, то не факт, що ми побачимо якісь зміни. Адже йтиметься про "буденні" ринкові коливання, яких споживач навіть не помічає", — пояснив експерт.

Він сказав, що ціна на нафту на світових ринках останніми днями опустилася нижче 80 доларів за барель, а ще місяць тому сягала 87 доларів.

"Якщо б новий акциз запрацював, наприклад, не від 1 вересня, а від 1 серпня, то, впевнений, ми б взагалі не побачили жодних змін на стелах. Адже закупівельна вартість впала, акциз зріс. Відповідно, вони компенсуватимуть одне одного. Можливо, навіть було б ще й подальше зниження цін", — додав Куюн.

Яке пальне здорожчає найбільше

За словами експерта, найбільш значним буде підвищення вартості автогазу. Проте, навіть з урахуванням цього зростання, автогаз залишиться вигіднішим варіантом у порівнянні з бензином. Це, на думку Куюна, сприятиме подальшій установці газобалонного обладнання на автомобілях.

Експерт також підкреслює, що високі ціни на пальне в Україні зумовлені новою системою постачання через західний кордон. Це впливає на дорожнечу логістики та, відповідно, на кінцеву вартість пального.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 18 липня, український парламент схвалив у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Також народні депутати підтримали правку (№267) про газ.

Ми також повідомляли, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, в Україні зростуть ціни на продукти. Здорожчання відбудеться внаслідок зростання акцизів на пальне.

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