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В сентябре вырастут цены на топливо — какие изменения ждут украинцев

3 августа 2024 14:12
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине подорожает бензин, дизтопливо и автогаз — как изменятся цены на топливо
Табло АЗС. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С сентября повышение акцизов на горючее в Украине вряд ли существенно отразится на общем уровне цен. Стоимость горючего останется почти стабильной, однако значительное удорожание следует ожидать только для автогаза.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн на брифинге в Медиацентре, сообщает "Укрінформ".

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"С 1 сентября акциз на бензин растет на 1,5 грн. На дизтопливо — менее чем на 2 грн за литр. Больше роста — на 5 грн — на сжиженный газ. Что касается бензина и дизеля, то не факт, что мы увидим какие-либо изменения . Ведь речь пойдет о "обыденных" рыночных колебаниях, которых потребитель даже не замечает", — пояснил эксперт.

Он сказал, что цена на нефть на мировых рынках в последние дни опустилась ниже 80 долларов за баррель, а еще месяц назад достигала 87 долларов.

"Если бы новый акциз заработал, например, не с 1 сентября, а с 1 августа, то, уверен, мы бы вообще не увидели никаких изменений на стелах. Ведь закупочная стоимость упала, акциз вырос. Соответственно, они будут компенсировать друг друга. Возможно, даже было бы еще и дальнейшее снижение цен", — добавил Куюн.

Какое топливо подорожает больше всего

По словам эксперта, наиболее значительным будет повышение стоимости автогаза. Однако даже с учетом этого роста автогаз останется более выгодным вариантом по сравнению с бензином. Это, по мнению Куюна, будет способствовать дальнейшей установке газобаллонного оборудования на автомобилях.

Эксперт также подчеркивает, что высокие цены на топливо в Украине обусловлены новой системой поставок через западную границу. Это влияет на дороговизну логистики и, соответственно, на конечную стоимость горючего.

Что еще стоит знать

Напомним, 18 июля, украинский парламент одобрил во втором чтении законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Также народные депутаты поддержали правку (№267) о газе.

Мы также сообщали, что, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в Украине вырастут цены на продукты. Удорожание произойдет в результате роста акцизов на горючее.

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