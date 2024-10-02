Валюта в Украине — в сентябре взлетел спрос на покупку долларов и евро

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2024 года существенно вырос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

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Сколько валюты купили украинцы в сентябре

Отмечается, что украинцы продали банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,564 млрд долларов (в эквиваленте), а приобрели — на 2,660 млрд долларов. Таким образом, чистый объем покупки валюты составил 1,096 млрд долларов.

Только за один месяц объем вырос на 40,4%. Так, в августе граждане приобрели 780,8 млн долларов.

Графика. Источник: Нацбанк

С начала 2024 года украинцы купили в коммерческих банках 8,233 млрд долларов.

Графика. Источник: Нацбанк

Курсовая ситуация в сентябре

В прошлом месяце курс доллара на наличном рынке находился в пределах 41,5 грн за доллар. За месяц прибавил 0,15 грн, достигнув 41,55 грн за доллар.

Наличный курс привязан к межбанковскому, где Национальный банк контролирует его уровень. Поэтому на межбанке курс фактически не изменился — 41,15 грн за доллар.

Что касается официального курса, то он за месяц снизился на 0,1%, с 41,19 до 41,16 грн за доллар. В целом в 2024 году доллар подорожал на 8,4%.

Что еще стоит знать

Напомним, курс валют 2 октября, по данным НБУ, существенно изменился. В отличие от вчерашнего дня значительно подешевела евровалюта и снизилась стоимость польского злотого. А вот доллар набрал в цене.

Также мы писали, что Национальный банк предлагает изменить правила безналичных расчетов, в частности, с целью повышения прозрачности и эффективности процесса ареста средств на банковских счетах. Основная цель — устранение возможностей для банков скрывать деньги украинцев от арестов.