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Євро сильно подешевшав — де вигідніше купувати та продавати валюту

2 жовтня 2024 06:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
НБУ сьогодні значно знизив курс євро проти гривні — курс валют на сьогодні
Обмін валют. Ілюстративне фото: Олег Переверзев
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, 2 жовтня, за даними НБУ, помітно змінився. На відміну від вчорашнього дня значно подешевшала євровалюта, а також знизилась вартість польського злотого. А ось долар трішки набрав у ціні.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.  

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Офіційний курс валют

Національний банк встановив на сьогодні офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,24 грн (+0,03);
  • євро — 45,71 грн (-0,44);
  • злотий — 10,66 грн (-0,12).
Євро сильно подешевшав — де вигідніше купувати та продавати валюту - фото 1
Динаміка курсу долара та євро за рік. Фото: НБУ

Курс валют в банках

Середній  курс купівлі долара в українських банках становить 41,05 гривні, а в продажі — 41,53 гривні.

Євро в середньому купують за 45,69 гривні, а продають за 46,38 гривні.

Польські злотий можна продати банкам в середньому за 10,34 гривні, а придбати за 10,88 гривні. 

Євро сильно подешевшав — де вигідніше купувати та продавати валюту - фото 2
Динаміка валютних операцій за місяць. Фото: НБУ

Найвигідніший курс в банках

За даними порталу Мінфін, найдорожче долар купує Банк Львів — за 41,40 гривні, а вигідніше всього продає Скай Банк — за 41,43 гривні. 

Найвигідніша ціна євро при купівлі у Європромбанку та Полікомбанку — за 46,20 гривні, а продаж найвигідніший в Райфайзенбанку — 46,10 гривень. 

Банк Львів найдорожче купує у громадян польській злотий — за 10,72 гривні, а Ідея Банк та Полікомбанк продають злотий найвигідніше інших — за 10,75 гривні. 

Курс валют в обмінниках

Середній курс купівлі долара в обмінних пунктах становить  41,40 гривні, продаж — 41,48 гривні. Середня вартість євро в обмінниках при купівлі — 46,05 гривні, при продажу — 46,25 гривні. Злотий в середньому в обмінних пунктах купують за 10,74 гривні, продають за 10,86 гривні. 

Прогноз курсу долара

На сайті Мінфіну аналітик Олексій Козирєв опублікував статтю, в якій спрогнозував, що курс долара в Україні на готівковому ринку до кінця року наблизиться до рівнів коридору в 42-43 гривні за долар.

НБУ курс валют курс долара курс євро злотий обмін валют

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