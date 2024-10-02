НБУ сьогодні значно знизив курс євро проти гривні — курс валют на сьогодні

Обмін валют. Ілюстративне фото: Олег Переверзев

Курс валют сьогодні, 2 жовтня, за даними НБУ, помітно змінився. На відміну від вчорашнього дня значно подешевшала євровалюта, а також знизилась вартість польського злотого. А ось долар трішки набрав у ціні.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

Читайте також:

Офіційний курс валют

Національний банк встановив на сьогодні офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,24 грн (+0,03);

євро — 45,71 грн (-0,44);

злотий — 10,66 грн (-0,12).

Динаміка курсу долара та євро за рік. Фото: НБУ

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в українських банках становить 41,05 гривні, а в продажі — 41,53 гривні.

Євро в середньому купують за 45,69 гривні, а продають за 46,38 гривні.

Польські злотий можна продати банкам в середньому за 10,34 гривні, а придбати за 10,88 гривні.

Динаміка валютних операцій за місяць. Фото: НБУ

Найвигідніший курс в банках

За даними порталу Мінфін, найдорожче долар купує Банк Львів — за 41,40 гривні, а вигідніше всього продає Скай Банк — за 41,43 гривні.

Найвигідніша ціна євро при купівлі у Європромбанку та Полікомбанку — за 46,20 гривні, а продаж найвигідніший в Райфайзенбанку — 46,10 гривень.

Банк Львів найдорожче купує у громадян польській злотий — за 10,72 гривні, а Ідея Банк та Полікомбанк продають злотий найвигідніше інших — за 10,75 гривні.

Курс валют в обмінниках

Середній курс купівлі долара в обмінних пунктах становить 41,40 гривні, продаж — 41,48 гривні. Середня вартість євро в обмінниках при купівлі — 46,05 гривні, при продажу — 46,25 гривні. Злотий в середньому в обмінних пунктах купують за 10,74 гривні, продають за 10,86 гривні.

Прогноз курсу долара

На сайті Мінфіну аналітик Олексій Козирєв опублікував статтю, в якій спрогнозував, що курс долара в Україні на готівковому ринку до кінця року наблизиться до рівнів коридору в 42-43 гривні за долар.