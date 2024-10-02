НБУ сьогодні значно знизив курс євро проти гривні — курс валют на сьогодні

Євро сильно подешевшав — де вигідніше купувати та продавати валюту
Курс валют сьогодні, 2 жовтня, за даними НБУ, помітно змінився. На відміну від вчорашнього дня значно подешевшала євровалюта, а також знизилась вартість польського злотого. А ось долар трішки набрав у ціні.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс валют
Національний банк встановив на сьогодні офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 41,24 грн (+0,03);
- євро — 45,71 грн (-0,44);
- злотий — 10,66 грн (-0,12).
Курс валют в банках
Середній курс купівлі долара в українських банках становить 41,05 гривні, а в продажі — 41,53 гривні.
Євро в середньому купують за 45,69 гривні, а продають за 46,38 гривні.
Польські злотий можна продати банкам в середньому за 10,34 гривні, а придбати за 10,88 гривні.
Найвигідніший курс в банках
За даними порталу Мінфін, найдорожче долар купує Банк Львів — за 41,40 гривні, а вигідніше всього продає Скай Банк — за 41,43 гривні.
Найвигідніша ціна євро при купівлі у Європромбанку та Полікомбанку — за 46,20 гривні, а продаж найвигідніший в Райфайзенбанку — 46,10 гривень.
Банк Львів найдорожче купує у громадян польській злотий — за 10,72 гривні, а Ідея Банк та Полікомбанк продають злотий найвигідніше інших — за 10,75 гривні.
Курс валют в обмінниках
Середній курс купівлі долара в обмінних пунктах становить 41,40 гривні, продаж — 41,48 гривні. Середня вартість євро в обмінниках при купівлі — 46,05 гривні, при продажу — 46,25 гривні. Злотий в середньому в обмінних пунктах купують за 10,74 гривні, продають за 10,86 гривні.
Прогноз курсу долара
На сайті Мінфіну аналітик Олексій Козирєв опублікував статтю, в якій спрогнозував, що курс долара в Україні на готівковому ринку до кінця року наблизиться до рівнів коридору в 42-43 гривні за долар.
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