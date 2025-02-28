Работа учителем в 2025 году — как вырастут зарплаты

Учительница во время урока обучает детей. Фото: УНИАН

С сентября этого года украинские учителя дополнительно будут получать к своим зарплатам не 1 тыс., а 2 тыс. грн. Но основные зарплаты у педагогов не изменятся, поскольку в бюджете не хватает денег.

Об этом заявил в Верховной Раде министр образования Оксен Лисовой.

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По словам Лисового, на 2025 год министерство должно получить от государства 103,2 млрд грн на оплату труда учителей. Дополнительно к этой сумме было выделено еще 11,9 млрд грн.

"Мы получили увеличение, но зафиксировали, что выплаты вырастут на 1 тыс. грн в начале календарного года, и на 2 тыс. грн в начале учебного года 2025/2026", — сказал он.

При этом для того, чтобы все педагоги в Украине начали зарабатывать больше, нужна сумма в размере 270 млрд грн. По состоянию на сейчас, как отметил Оксен Лисовой, министерство не обладает такими финансами.

Учителям в Украине доплачивают по 1 тыс. грн — что известно

С 1 января педагоги получают такую сумму "за работу в неблагоприятных условиях труда". В ней уже учтены налоги и сборы, которые уплачиваются украинцами с официальных доходов. То есть начальный размер за месяц составляет 1,3 тыс. грн, однако в итоге гражданам выплачивают меньше.

Ранее мы объясняли, будут ли выплачивать надбавку к должностному окладу учителям с минимальной зарплатой. Работодателю придется поднять доход работника до 8 тыс. грн, после чего "учительскую доплату" начислят.

Также напомним, что зарплата учителей зависит от тарифного разряда и квалификационной категории. В Минобразования рассказывали, сколько зарабатывают педагоги в 2025 году.