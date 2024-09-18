Беженцы в Швеции — кому из украинцев заплатят за переезд 900 евро

Люди в Glommersträsk. Фото: glommersbygden.se

Власти маленького городка на севере Швеции приглашают украинских беженцев для проживания. За переезд обещают финансовые стимулы для семей в размере 900 евро.

Об этом сообщают журналисты Euronews.

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Как отмечается, населенный пункт Glommersträsk, расположенный в муниципалитете Арвидсъяур, графство Норрботтен в Лапландии, является местом для любителей природы и спорта на открытом воздухе. Однако в последние десятилетия его население резко сократилось, особенно небольшое количество детей. Поэтому власти испытывают схему репопуляции, которую используют в других странах Европы.

В частности, в 1950 году население в городке составляло около 1 тыс. человек, однако сейчас там проживает только 200 человек, из которых всего 23 школьника.

Местные власти считают, что если количество учеников начальной школы уменьшится до 25, то школьное заведение могут закрыть и учеников придется везти в ближайшую школу за 40 км. В то же время средняя школа там закрылась еще в 2009 году после сокращения численности учеников до 18-ти.

Поэтому местные власти пытаются спасти начальную школу и восстановить город финансовыми стимулами.

Glommersbygdens Framtid ("Будущее Гломмерсбигдена") предлагает денежную помощь в 10 тыс. крон (около 875 евро) первым пяти семьям, которые туда переедут.

Для того, чтобы получить право на участие, семья должна иметь малолетних детей (6-15 лет) и посещать местную школу Parkskolan в течение минимум одного учебного года.

Таким семьям обещают помочь найти жилье и составить список возможностей трудоустройства. Граждане из стран, не входящих в Евросоюз, могут подавать заявки, однако сначала должны получить вид на жительство в этой стране.

Что еще стоит знать

Напомним, Швеция планирует существенно повысить выплату украинским беженцам за возвращение на родину. При желании покинуть страну предлагают платить до 350 тыс. шведских крон (около 1,5 млн гривен).

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал прекратить выплачивать помощь украинским беженцам, поскольку это снижает мобилизационный потенциал Украины. По его словам, сейчас Украине нужен новый закон о мобилизации и военной технике, а не дополнительная помощь украинцам за рубежом.