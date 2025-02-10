В Україні змінять поріг вартості необґрунтованих активів для конфіскації

Керівник САП Олександр Клименко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні треба збільшити пороги вартості необґрунтованих активів для цивільної конфіскації. За його словами, наразі над цим працюють НАБУ і САП.

Про це Клименко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 10 лютого.

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Конфіскація активів

"Працюємо над тим, щоб удосконалити інститут цивільної конфіскації необґрунтованих активів через те, що саме ці суб'єкти не підпадають під дію цього закону", — сказав Клименко.

Він уточнив, що у законі існують інші певні питання та практика встановила, що вони досить неточно сформульовані в законодавстві, тому їх потрібно певним чином поправити. Зокрема, має збільшуватися і верхній, і нижній поріг для цивільної конфіскації.

"Також якщо недостатньо доказів для притягнення особи до кримінальної відповідальності у зв'язку з незаконним збагаченням, оскільки стандарт доказування значно вищий в кримінальному процесі, то щоб можна було в такому випадку готувати позив про стягнення необґрунтованих активів, але на суму вище, ніж передбачено", — додав керівник САП.

Раніше у коментарі Новини.LIVE директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, чому бюро займалося справою голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Він уточнив, що зазвичай це не підпадає під юрисдикцію НАБУ.

Також Кривонос повідомив про місцеперебування бізнесмена Дениса Комарницького, якого підозрюють у створенні злочинної організації з привласнення столичних земельних ділянок.