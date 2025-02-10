НАБУ пояснило, які активи є необґрунтованими

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що зараз актив вважається необґрунтованим, якщо коштує мінімум мільйон гривень. Однак ця межа діє ще з 2019 року, а це зовсім різні кошти.

Про це директор НАБУ сказав у коментарі Новини.LIVE.

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Які активи є необґрунтованими

"Зараз актив вважається необґрунтованим, якщо коштує мінімум мільйон гривень. Але ця межа діє ще з 2019 року. Це інші кошти", — сказав Кривонос.

Він пояснив, що мільйон гривень у 2019 році і мільйон гривень у 2025 році — це різний мільйон за своєю вартістю. Відтак, у НАБУ вважають, що варто підняти цю межу, відповідно до інфляційного процесу.

Нагадаємо, Кривонос також пояснив, чому НАБУ зайнялося справою голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Як відомо, це унікальний випадок, коли очільниця МСЕК підпала під юрисдикцію бюро.

Також ми писали, що НАБУ та САП викрили в міськраді Києва корупційну схему із заволодіння землею. Було затримано сімох учасників злочинної організації.