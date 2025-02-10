В Украине изменят порог стоимости необоснованных активов для конфискации

Руководитель САП Александр Клименко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что в Украине надо увеличить пороги стоимости необоснованных активов для гражданской конфискации. По его словам, сейчас над этим работают НАБУ и САП.

Об этом Клименко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 10 февраля.

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"Работаем над тем, чтобы усовершенствовать институт гражданской конфискации необоснованных активов из-за того, что именно эти субъекты не подпадают под действие этого закона", — сказал Клименко.

Он уточнил, что в законе существуют другие определенные вопросы и практика установила, что они достаточно неточно сформулированы в законодательстве, поэтому их нужно определенным образом поправить. В частности, должен увеличиваться и верхний, и нижний порог для гражданской конфискации.

"Также если недостаточно доказательств для привлечения лица к уголовной ответственности в связи с незаконным обогащением, поскольку стандарт доказывания значительно выше в уголовном процессе, то чтобы можно было в таком случае готовить иск о взыскании необоснованных активов, но на сумму выше, чем предусмотрено", — добавил руководитель САП.

Ранее в комментарии Новини.LIVE директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, почему бюро занималось делом главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Он уточнил, что обычно это не подпадает под юрисдикцию НАБУ.

Также Кривонос сообщил о местонахождении бизнесмена Дениса Комарницкого, которого подозревают в создании преступной организации по присвоению столичных земельных участков.