Коммунальные тарифы — на что могут взлететь цены в мае

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине тариф на электроэнергию могут пересмотреть после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов. До мая стоимость этой услуги для потребителей будет оставаться неизменной.

Об этом СМИ рассказал народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа" Евгений Пивоваров.

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Как отметил Пивоваров, тариф на электрическую энергию будет держаться в стране стабильных 4,32 грн за кВт/ч до мая текущего года.

"Сегодня мы имеем зафиксированный тариф на уровне 4,32 грн за кВт. И этот тариф не будет меняться до конца отопительного периода. До мая месяца", — говорится в заявлении политика.

Кроме того, Пивоваров назвал стоимость атомной энергетики, которая, по его данным, является сейчас самой дешевой.

"Если мы говорим о себестоимости атомной энергетики, то это более 1,70 за Квт. И это самая дешевая энергия, которая может быть. Именно поэтому энергетический сектор Украины берет вектор на достройку АЭС", — добавил нардеп.

Как изменилась стоимость света в 2024 году

В прошлом году цена на электроэнергию повысилась более чем на 63%. Согласно постановлению №632 от 31.05.2024 года, с 1 июня стоимость электричества для бытовых потребителей повысилась до 4,32 грн/кВт-ч с 2,64 грн/кВт.

Как заявили в Министерстве энергетики, решение о повышении тарифов было неизбежным, ведь государству сложно было удерживать льготную стоимость в 2,64 грн/кВт. Соответствующий уровень был слишком низкий и покрывал лишь третью часть реальной стоимости электричества. Кроме того, средства были необходимы на ремонты разрушенных объектов энергоинфраструктуры.

Ранее мы писали, что тариф на электричество в Украине с 1 февраля не изменится. Большинство бытовых потребителей будет платить по 4,32 грн.

Также рассказывали, что некоторые будут платить больше за транспортировку природного газа. Цена выросла из-за отказа Украины перекачивать российское топливо в Европу.