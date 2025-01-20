Коммунальные тарифы — на что могут взлететь цены в мае

В Раде рассказали, на что могут вырасти тарифы с мая
В Украине тариф на электроэнергию могут пересмотреть после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов. До мая стоимость этой услуги для потребителей будет оставаться неизменной.
Об этом СМИ рассказал народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа" Евгений Пивоваров.
Сколько будет действовать старый тариф на электроэнергию в Украине
Как отметил Пивоваров, тариф на электрическую энергию будет держаться в стране стабильных 4,32 грн за кВт/ч до мая текущего года.
"Сегодня мы имеем зафиксированный тариф на уровне 4,32 грн за кВт. И этот тариф не будет меняться до конца отопительного периода. До мая месяца", — говорится в заявлении политика.
Кроме того, Пивоваров назвал стоимость атомной энергетики, которая, по его данным, является сейчас самой дешевой.
"Если мы говорим о себестоимости атомной энергетики, то это более 1,70 за Квт. И это самая дешевая энергия, которая может быть. Именно поэтому энергетический сектор Украины берет вектор на достройку АЭС", — добавил нардеп.
Как изменилась стоимость света в 2024 году
В прошлом году цена на электроэнергию повысилась более чем на 63%. Согласно постановлению №632 от 31.05.2024 года, с 1 июня стоимость электричества для бытовых потребителей повысилась до 4,32 грн/кВт-ч с 2,64 грн/кВт.
Как заявили в Министерстве энергетики, решение о повышении тарифов было неизбежным, ведь государству сложно было удерживать льготную стоимость в 2,64 грн/кВт. Соответствующий уровень был слишком низкий и покрывал лишь третью часть реальной стоимости электричества. Кроме того, средства были необходимы на ремонты разрушенных объектов энергоинфраструктуры.
Ранее мы писали, что тариф на электричество в Украине с 1 февраля не изменится. Большинство бытовых потребителей будет платить по 4,32 грн.
Также рассказывали, что некоторые будут платить больше за транспортировку природного газа. Цена выросла из-за отказа Украины перекачивать российское топливо в Европу.
Читайте Новини.LIVE!