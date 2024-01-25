Оренда землі для військових — депутати пропонують ухвалити законопроєкт

Трактор обробляє с/г землю. Фото: agroportal.ua

В Україні учасникам бойових дій хочуть надати право на пільгову оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення. У Верховній Раді України (ВРУ) зареєстрували відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Читайте також:

Пільгова оренда землі для військових

Йдеться про проєкт закону №10417 "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо пільгового надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності учасникам бойових дій".

Як пояснюють автори ініціативи, у парламенті вже є два проєкти законів, які передбачають виділення ветеранам війни по 2,0 гектари земельних ділянок с/г призначення державної форми власності. Зараз зареєстровано 700 тисяч учасників війни та інвалідів за загальної площі державних земель у 390 тисяч гектарів, тому отримати ділянки зможуть тільки 5,5% ветеранів.

"Це призведе до соціальної напруги, викликаної дисбалансом між загальною закріпленою нормою щодо загального права усіх учасників бойових дій на приватизацію сільськогосподарських угідь та відсутністю необхідної кількості площ для задоволення запитів", — пояснюють парламентарі.

Тоді як ухвалення законопроєкту на час дії воєнного стану та упродовж п'яти років з дня звершення дозволило б учасникам бойових дій мати право на пільгову оренду землі для ведення фермерського господарства чи особистого господарства.

Як йдеться у пояснювальній записці, така пільгова оренда буде тривати десять років. Річна орендна плата становитиме 0,1% НГО за один гектар (унормовується паралельним законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу) без здійснення земельних торгів.

Також депутати зауважили, що, за даними Міністерства агрополітики, "левова частка" учасників бойових дій, які отримали землю сільськогосподарського призначення з 2014 року, продали її чи передали іншим в оренду.

Джерело: ВРУ

Що ще треба знати

Нагадаємо, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті).

Також повідомлялося, що сім'я загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава також нараховує родичам допомогу на поховання бійця.