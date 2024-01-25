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В Раде предлагают давать военным землю в льготную аренду — детали инициативы

25 января 2024 11:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Аренда земли для военных — депутаты предлагают принять законопроект
Трактор обрабатывает с/х землю. Фото: agroportal.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине участникам боевых действий хотят предоставить право на льготную аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения. В Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Речь идет о проекте закона №10417 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о льготном предоставлении в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности участникам боевых действий".

Как объясняют авторы инициативы, в парламенте уже есть два проекта законов, которые предусматривают выделение ветеранам войны по 2,0 гектара земельных участков с/х назначения государственной формы собственности. Сейчас зарегистрировано 700 тысяч участников войны и инвалидов при общей площади государственных земель в 390 тысяч гектаров, поэтому получить участки смогут только 5,5% ветеранов.

"Это приведет к социальному напряжению, вызванному дисбалансом между общей закрепленной нормой относительно общего права всех участников боевых действий на приватизацию сельскохозяйственных угодий и отсутствием необходимого количества площадей для удовлетворения запросов", — объясняют парламентарии.

В то время как принятие законопроекта на время действия военного положения и в течение пяти лет со дня свершения позволило бы участникам боевых действий иметь право на льготную аренду земли для ведения фермерского или личного хозяйства.

Как говорится в пояснительной записке, такая льготная аренда продлится десять лет. Годовая арендная плата составит 0,1% НДО за гектар (нормируется параллельным законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс) без осуществления земельных торгов.

Также депутаты отметили, что, по данным Министерства агрополитики, "львиная доля" участников боевых действий, получивших землю сельскохозяйственного назначения с 2014 года, продали или передали ее другим в аренду.

 

земля для УБД
Источник: ВРУ

Что еще нужно знать

Напомним, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти).

Также сообщалось, что семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство также начисляет родственникам пособие на погребение бойца.

земля
военные
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