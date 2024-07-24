Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк запустив програму "Джерела Енергії" — як отримати кредит під 0% arrow

ПриватБанк запустив програму "Джерела Енергії" — як отримати кредит під 0%

24 липня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк запустив для українців нову програму Джерела Енергії
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "ПриватБанк" почала приймати заявки на нову кредитну програму "Джерела Енергії". Її запустили для громадян, які бажають встановити сонячні та вітрові електростанції.

Про це повідомила пресслужба банку.

Читайте також:

Детальніше про нову програму "Джерела Енергії"

Так, клієнтам банку доступна можливість оформлення в банку кредитів для купівлі альтернативних джерел енергії.

ПриватБанк кредитує "Джерела Енергії" без застави на термін від одного до п'яти років. Ціновий діапазон кредиту коливається від 100 до 480 тис. грн. При цьому авансовий внесок становить від 10% від вартості обладнання.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, своєю чергою держава повністю покриє відсоткові ставки.

Оформити відповідні кредити можуть громадяни на купівлю та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання із потужністю до 10 кВт. Йдеться про встановлення для власного будинку або котеджу загальною площею, що не перевищує 250 кв.м.

Подати заявку на пільговий кредит можна на сайті ПриватБанку. Можна перевірити суми на кредитному калькуляторі. Для цього треба ввести загальну суму витрат на купівлю гібридної системи електропостачання. Попереднє рішення з боку банку про можливість отримання такого кредиту надійде протягом двох хвилин.

 

Приватбанк кредити
Нова кредитна програма. Джерело: ПриватБанк

Підтримка сфери енергетики країни

Наприкінці червня найбільші українські банки уклали спільний меморандум щодо пільгового фінансування енергопроєктів, спрямованих для підтримки інфраструктури країни, що постраждала від обстрілів.

Згідно з меморандумом, банки-підписанти зобовʼязані докласти зусиль із організації доступного кредитування для бізнесу, який втілюватиме відповідні проєкти, що спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності України.

У звязку з цим раніше ПриватБанк почав приймати заявки на програму пільгового кредитування для малого бізнесу та ФОП. В рамках програми можна купити:

  • електрогенератори;
  • джерела безперебійного живлення;
  • сонячні та газопоршневі електростанції;
  • твердопаливні котли;
  • інше енергообладнання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд презентував заходи, спрямовані на стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та перехід домогосподарств на альтернативні джерела енергоспоживання. Тепер українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією. 

Також ми писали, що біженці, які є клієнтами державного "ПриватБанку", скаржаться на регулярне блокування входу до мобільного застосунку "Приват24" та непрофесійну підтримку в онлайн-чаті. У фінустанові опублікували алгоритм дій у таких випадках.

ПриватБанк кредити гроші банки сфера енергетики фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу