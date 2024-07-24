ПриватБанк запустив для українців нову програму Джерела Енергії

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" почала приймати заявки на нову кредитну програму "Джерела Енергії". Її запустили для громадян, які бажають встановити сонячні та вітрові електростанції.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Детальніше про нову програму "Джерела Енергії"

Так, клієнтам банку доступна можливість оформлення в банку кредитів для купівлі альтернативних джерел енергії.

ПриватБанк кредитує "Джерела Енергії" без застави на термін від одного до п'яти років. Ціновий діапазон кредиту коливається від 100 до 480 тис. грн. При цьому авансовий внесок становить від 10% від вартості обладнання.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, своєю чергою держава повністю покриє відсоткові ставки.

Оформити відповідні кредити можуть громадяни на купівлю та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання із потужністю до 10 кВт. Йдеться про встановлення для власного будинку або котеджу загальною площею, що не перевищує 250 кв.м.

Подати заявку на пільговий кредит можна на сайті ПриватБанку. Можна перевірити суми на кредитному калькуляторі. Для цього треба ввести загальну суму витрат на купівлю гібридної системи електропостачання. Попереднє рішення з боку банку про можливість отримання такого кредиту надійде протягом двох хвилин.

Нова кредитна програма. Джерело: ПриватБанк

Підтримка сфери енергетики країни

Наприкінці червня найбільші українські банки уклали спільний меморандум щодо пільгового фінансування енергопроєктів, спрямованих для підтримки інфраструктури країни, що постраждала від обстрілів.

Згідно з меморандумом, банки-підписанти зобовʼязані докласти зусиль із організації доступного кредитування для бізнесу, який втілюватиме відповідні проєкти, що спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності України.

У звязку з цим раніше ПриватБанк почав приймати заявки на програму пільгового кредитування для малого бізнесу та ФОП. В рамках програми можна купити:

електрогенератори;

джерела безперебійного живлення;

сонячні та газопоршневі електростанції;

твердопаливні котли;

інше енергообладнання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд презентував заходи, спрямовані на стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та перехід домогосподарств на альтернативні джерела енергоспоживання. Тепер українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією.

Також ми писали, що біженці, які є клієнтами державного "ПриватБанку", скаржаться на регулярне блокування входу до мобільного застосунку "Приват24" та непрофесійну підтримку в онлайн-чаті. У фінустанові опублікували алгоритм дій у таких випадках.