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ПриватБанк запустил программу "Источники Энергии" — как получить кредит под 0%

24 июля 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк запустил для украинцев новую программу Источники Энергии
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" начало принимать заявки на новую кредитную программу "Источники Энергии". Ее запустили для граждан, желающих установить солнечные и ветровые электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Подробнее о новой программе "Источники Энергии"

Так, клиентам банка доступна возможность оформления в банке кредитов для покупки альтернативных источников энергии.

ПриватБанк кредитует "Источники Энергии" без залога на срок от одного до пяти лет. Ценовой диапазон кредита составляет от 100 до 480 тыс. грн. При этом авансовый взнос составляет от 10% стоимости оборудования.

По словам члена правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, в свою очередь государство полностью покроет процентные ставки.

Оформить соответствующие кредиты могут граждане на покупку и установку солнечных или ветровых гибридных систем энергоснабжения мощностью до 10 кВт. Речь идет об установке для собственного дома или коттеджа общей площадью не более 250 кв.м.

Подать заявку на льготный кредит можно на сайте ПриватБанка. Можно проверить суммы на кредитном калькуляторе. Для этого необходимо ввести общую сумму затрат на покупку гибридной системы электроснабжения.

Предварительное решение со стороны банка о возможности получения такого кредита поступит в течение двух минут.

 

Приватбанк кредиты
Новая кредитная программа. Источник: ПриватБанк

Поддержка сферы энергетики страны

В конце июня крупнейшие украинские банки заключили общий меморандум по льготному финансированию энергопроектов, направленных для поддержки инфраструктуры пострадавшей от обстрелов страны.

Согласно меморандуму, банки-подписанты обязаны приложить усилия по организации доступного кредитования для бизнеса, который будет осуществлять соответствующие проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости Украины.

В связи с этим ранее ПриватБанк начал принимать заявки на программу льготного кредитования для малого бизнеса и ФЛП. В рамках программы можно купить:

  • электрогенераторы;
  • источники бесперебойного питания;
  • солнечные и газопоршневые электростанции;
  • твердотопливные котлы;
  • другое энергооборудование.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство представило мероприятия, направленные на стимулирование развития альтернативных источников энергии и переход домохозяйств на альтернативные источники энергопотребления. Теперь украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией.

Также мы писали, что беженцы, являющиеся клиентами государственного "ПриватБанка" жалуются на регулярную блокировку входа в мобильное приложение "Приват24" и непрофессиональную поддержку в онлайн-чате. В банке опубликовали алгоритм действий в таких случаях.

 

 

 

 

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