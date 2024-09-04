ПриватБанк затягивает процедуру инкассо — что нужно знать об обмене банкнот

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказали, какие могут возникнуть проблемы в случае обращения за операцией инкассо. Мужчину заставили ждать выполнения услуги с начала года и ситуация до сих пор не разрешилась.

Об этом сообщается на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе финучреждений.

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Проблемы с операцией инкассо

Как рассказал клиент, он семь месяцев назад обратился в отделение ПриватБанка за операцией инкассо для замены поврежденной валюты 30 евро и 200 долларов.

"Ну, решил сделать все по закону, так сказать, ну я как верующий еще пенсионер специалистам решил, что здесь ну ничего такого быть не может, ах как я ошибался", — написал украинец.

Он сообщил, что на кассе с него взяли за эту услугу более 1 тыс. гривен, заверив несколько раз, что по времени это займет максимум шесть месяцев, а по опыту, то 4-5 месяцев.

Мужчина все сдал, оплатил, ему оформили две карточки в год на евро и на доллары, заверив, что на них поступит сданная сумма в течение полугода. Все это было 24 января. Через полгода мужчина обратился в отделение. Там ему сообщили, что теперь на такую процедуру должно уходить не шесть месяцев, а три года.

"Ждите просто у них изменения... И объявила мне, что эта информация ей была доведена 25 января, но я тут при чем? Ведь я сдал все 24 января... Ничего не знаю, идите куда хотите, все денег нет... Класс. Далее еще веселее, виноват то оказывается я сам, я ничего не понимаю, я оплатил услугу, не получив ее, и чего-то требую деньги всего через шесть с половиной месяцев. Надо им месяц. Через месяц пришел ответ, все по регламенту. По какому регламенту? Ждите три года — 20 января вышел закон, что теперь это три года, просто его не довели до кассира, и меня, напомню, я был 24 января. Ну, а я причем, что кто-то не довел эту информацию, а? При чем?", — объяснил мужчина.

Он добавил, что все ему мило посочувствовали, и намекнули, что нет смысла спорить.

"Понимаете, может для Вас это не деньги, а для меня это большие деньги, я, кроме пенсии, никаких доходов не имею. Вывод не верьте, этим ребятам, там обман крайний непрофессионализм, круговая порука и обман. Берегите себя", — говорится в жалобе

Ответ Приватбанка

В ПриватБанке извинились за созданные неудобства, отметив, что предоставили обратную связь по инициированной заявке.

"Нам очень досадно, что произошла такая ситуация. По этому вопросу ранее были инициированы заявки, в результате которых проверяли доступную информацию и предоставляли обратную связь. Также отправлен официальный ответ от банка в канал, который вы отметили", — добавили в банке без уточнения деталей относительно длительности процедуры инкассо.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк блокирует счета своих состоятельных клиентов без объяснения причин. Несмотря на все официальные подтверждения поступления миллионных сумм, потерять доступ к деньгам можно из-за "сомнительного" незначительного перевода.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка сетуют на систему безопасности, допустившую несанкционированное списание средств. Речь идет о сумме 250 тыс. гривен.