ПриватБанк затягивает процедуру инкассо — что нужно знать об обмене банкнот

В ПриватБанке на операцию по замене банкнот могут уйти годы — детали
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказали, какие могут возникнуть проблемы в случае обращения за операцией инкассо. Мужчину заставили ждать выполнения услуги с начала года и ситуация до сих пор не разрешилась.
Об этом сообщается на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе финучреждений.
Проблемы с операцией инкассо
Как рассказал клиент, он семь месяцев назад обратился в отделение ПриватБанка за операцией инкассо для замены поврежденной валюты 30 евро и 200 долларов.
"Ну, решил сделать все по закону, так сказать, ну я как верующий еще пенсионер специалистам решил, что здесь ну ничего такого быть не может, ах как я ошибался", — написал украинец.
Он сообщил, что на кассе с него взяли за эту услугу более 1 тыс. гривен, заверив несколько раз, что по времени это займет максимум шесть месяцев, а по опыту, то 4-5 месяцев.
Мужчина все сдал, оплатил, ему оформили две карточки в год на евро и на доллары, заверив, что на них поступит сданная сумма в течение полугода. Все это было 24 января. Через полгода мужчина обратился в отделение. Там ему сообщили, что теперь на такую процедуру должно уходить не шесть месяцев, а три года.
"Ждите просто у них изменения... И объявила мне, что эта информация ей была доведена 25 января, но я тут при чем? Ведь я сдал все 24 января... Ничего не знаю, идите куда хотите, все денег нет... Класс. Далее еще веселее, виноват то оказывается я сам, я ничего не понимаю, я оплатил услугу, не получив ее, и чего-то требую деньги всего через шесть с половиной месяцев. Надо им месяц. Через месяц пришел ответ, все по регламенту. По какому регламенту? Ждите три года — 20 января вышел закон, что теперь это три года, просто его не довели до кассира, и меня, напомню, я был 24 января. Ну, а я причем, что кто-то не довел эту информацию, а? При чем?", — объяснил мужчина.
Он добавил, что все ему мило посочувствовали, и намекнули, что нет смысла спорить.
"Понимаете, может для Вас это не деньги, а для меня это большие деньги, я, кроме пенсии, никаких доходов не имею. Вывод не верьте, этим ребятам, там обман крайний непрофессионализм, круговая порука и обман. Берегите себя", — говорится в жалобе
Ответ Приватбанка
В ПриватБанке извинились за созданные неудобства, отметив, что предоставили обратную связь по инициированной заявке.
"Нам очень досадно, что произошла такая ситуация. По этому вопросу ранее были инициированы заявки, в результате которых проверяли доступную информацию и предоставляли обратную связь. Также отправлен официальный ответ от банка в канал, который вы отметили", — добавили в банке без уточнения деталей относительно длительности процедуры инкассо.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк блокирует счета своих состоятельных клиентов без объяснения причин. Несмотря на все официальные подтверждения поступления миллионных сумм, потерять доступ к деньгам можно из-за "сомнительного" незначительного перевода.
Также мы писали, что клиенты ПриватБанка сетуют на систему безопасности, допустившую несанкционированное списание средств. Речь идет о сумме 250 тыс. гривен.
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