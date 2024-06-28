Зарплаты в Польше — как изменится минималка с 1 июля

Злотые в руках. Фото: shoppingpl.com

В Польше с 1 июля 2024 года планово повысится минимальная заработная плата. Учитывая это, у украинских беженцев, работающих официально, вырастут доходы.

Об этом информирует Mostmedia.io.

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Как изменится "минималка" с 1 июля

Ожидается, что в следующем месяце уровень минимальной заработной платы в Польше увеличится на 1,4%. То есть минимальный гарантированный государством доход граждан вырастет до 4,3 тыс. злотых (до уплаты налогов). В то же время, уровень минимальной часовой ставки за работу по гражданско-правовым договорам будет равен 28,1 злотого.

Согласно нормам законодательства Польши, дальнейшее повышение произойдет с 1 января 2025 года. По планам, уровень "минималки" вырастет еще на 7,6%. Гарантированная сумма доходов граждан повысится до 4626 злотых брутто. Уровень минимальной часовой ставки вырастет до 30,2 злотых.

Хотя правительство Польши ежегодно повышает уровень минимальной зарплаты, темпы роста "минималки" снизятся после резкого скачка в начале текущего года. Так, в январе минимальная зарплата повысилась сразу на 17,8%.

Сколько зарабатывают украинцы в Польше

Как свидетельствует недавнее исследование, опубликованное РАР, зарплата более половины опрошенных беженцев колеблется в пределах минимальной. Большинство украинцев в Польше зарабатывают не более 5 тыс. злотых в месяц, то есть в пересчете чуть больше 48,3 тыс. гривен. Опрошенные сообщили, что им приходится экономить, жить скромно и пользоваться льготами.

Украинцы тратят не более 1 тыс. злотых в месяц (около 9,6 тыс. гривен). 48% беженцев живут на сумму, не превышающую 500 злотых (4,83 тыс. гривен) в месяц.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что польский президент Анджей Дуда подписал закон, сокращающий предоставление льгот украинским беженцам. Теперь большинство средств, которые предоставлялись ранее, будут доступны эмигрантам из Украины только в случае, если их ребенок ходит в польскую школу.

Также сообщалось, что украинцев приглашают на работу упаковщиками книг на склад в Польше, есть возможность сидячей работы. Работодатель обещает бесплатно предоставить комфортабельное жилье и вкусный обед, а также зарплату от 53 до 75 тысяч гривен.