Зарплати у Польщі — на скільки зросли доходи працівників

Польські злоті на столі. Фото: Pixabay

Рівень заробітної плати у Польщі — питання, яке цікавить не лише місцевих жителів, а й українців. Адже для багатьох наших громадян ця країна залишається одним із головних напрямків трудової міграції.

Про рівень зарплат у Польщі розповіло видання inPoland.

Реклама

Читайте також:

Скільки можна заробити у Польщі

Як свідчить новий звіт Головного статистичного управління щодо оплати праці у Польщі, середня валова заробітна плата в секторі підприємств у грудні 2025 року становила 9 583,31 злотих (близько 166 000 грн — ред.).

Зазначається, що у річному вимірі зарплати зросли вище очікуваного – на 8,6%. Експерти прогнозували підвищення на рівні 6,9%.

Водночас рівень зайнятості в корпоративному секторі знизився на 0,7%. Попри відносно невеликі коригування, поточні показники сигналізують про поступове охолодження ринку праці у великих компаніях. Процеси розширення штату сповільнюються, а динаміка створення нових робочих місць вже не демонструє попередніх темпів, хоча мова не йде про різке чи кризове падіння.

Паралельно з цим фіксується зниження цін на промислову продукцію: у грудні 2025 року вони зменшилися на 2,5% у річному вимірі та на 0,4% порівняно з попереднім місяцем.

Яка мінімальна зарплата у Польщі

За інформацією Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, з 2026 року мінімальна зарплата в країні зросла з 4 666 до 4 806 злотих брутто на місяць (близько 58 000 грн). Після сплати податків працівники отримують близько 3 606 злотих "на руки" (близько 43 500 грн).

Також у Польщі зросла мінімальна погодинна ставка — з 30,50 до 31,40 злотих брутто (близько 380 грн). Роботодавці зобов’язані підвищити оплату тим працівникам, чия зарплата була нижчою за новий мінімум.

Раніше ми розповідали, як змінилися умови в'їзду до Польщі для українців у 2026 році.

Також дізнавайтеся, хто з українців може претендувати на польське громадянство.