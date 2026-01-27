В Польше вырастет комиссия за снятие наличных — сколько придется платить с февраля

В Польше вырастет комиссия за снятие наличных — новые тарифы
Операторы платежных карт Visa и Mastercard в Польше увеличат свои комиссии. Формально изменения коснутся расчетов между банками и платежными системами, однако, скорее всего, повышение расходов не обойдет и пользователей карт.
Об этом сообщило издание InPoland.
На сколько популярны в Польше наличные деньги
Согласно отчету Mastercard, в целом почти 90% жителей Польши используют для расчетов за товары и услуги наличные. Почти половина — 45% респондентов считают именно такой способ расчетов наиболее удобным и любимым.
Около 10% опрошенных вообще не используют банковские карты и расплачиваются в магазинах исключительно "живыми" деньгами.
На сколько вырастут комиссии за снятие наличных в Польше
Ранее платежные системы применяли различные подходы к взиманию комиссий за снятие наличных. В частности, Visa удерживала фиксированный платеж в 1,30 злотых за каждую операцию независимо от суммы, тогда как Mastercard устанавливала комиссию на уровне 1,20 злотых с дополнительным, хотя и минимальным, процентом от суммы транзакции.
Впрочем, уже с февраля 2026 года обе платежные системы переходят на новую, гибридную модель тарификации, которая предусматривает не только базовую фиксированную плату, но и процентное начисление от объема снятых средств.
Для клиентов Visa это будет означать комиссию в 1,20 злотых плюс 0,17% от суммы, а для пользователей Mastercard — 1,20 злотых и 0,18%.
Наиболее ощутимыми эти изменения станут для клиентов, которые регулярно пользуются банкоматами независимых операторов, в частности сетями:
- Euronet;
- ITCARD;
- Planet Cash;
- ATM Express.
Именно через такие банкоматы проходит около 70% всех операций по снятию наличных в Польше. Для значительной части населения они остаются единственной доступной опцией вблизи дома, места работы или торговых точек, что делает подорожание комиссий особенно чувствительным.
