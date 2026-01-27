Видео
В Польше вырастет комиссия за снятие наличных — новые тарифы

Дата публикации 27 января 2026 17:35
В Польше вырастет комиссия за снятие наличных — сколько придется платить с февраля
Банковская карта и польские злотые в кармане. Фото: Pixabay

Операторы платежных карт Visa и Mastercard в Польше увеличат свои комиссии. Формально изменения коснутся расчетов между банками и платежными системами, однако, скорее всего, повышение расходов не обойдет и пользователей карт.

Об этом сообщило издание InPoland.

Читайте также:

На сколько популярны в Польше наличные деньги

Согласно отчету Mastercard, в целом почти 90% жителей Польши используют для расчетов за товары и услуги наличные. Почти половина — 45% респондентов считают именно такой способ расчетов наиболее удобным и любимым.

Около 10% опрошенных вообще не используют банковские карты и расплачиваются в магазинах исключительно "живыми" деньгами.

На сколько вырастут комиссии за снятие наличных в Польше

Ранее платежные системы применяли различные подходы к взиманию комиссий за снятие наличных. В частности, Visa удерживала фиксированный платеж в 1,30 злотых за каждую операцию независимо от суммы, тогда как Mastercard устанавливала комиссию на уровне 1,20 злотых с дополнительным, хотя и минимальным, процентом от суммы транзакции.

Впрочем, уже с февраля 2026 года обе платежные системы переходят на новую, гибридную модель тарификации, которая предусматривает не только базовую фиксированную плату, но и процентное начисление от объема снятых средств.

Для клиентов Visa это будет означать комиссию в 1,20 злотых плюс 0,17% от суммы, а для пользователей Mastercard — 1,20 злотых и 0,18%.

Наиболее ощутимыми эти изменения станут для клиентов, которые регулярно пользуются банкоматами независимых операторов, в частности сетями:

  • Euronet;
  • ITCARD;
  • Planet Cash;
  • ATM Express.

Именно через такие банкоматы проходит около 70% всех операций по снятию наличных в Польше. Для значительной части населения они остаются единственной доступной опцией вблизи дома, места работы или торговых точек, что делает подорожание комиссий особенно чувствительным.

Ранее мы рассказывали, на сколько выросли зарплаты в Польше.

Также узнавайте, кто считается средним классом в Польше и сколько нужно зарабатывать в 2026 году, чтобы принадлежать к этой категории населения.

