Українцям з 14 областей одна з країн не надаватиме притулок в 2025 році — де скорочують допомогу

Група українських біженців. Фото: УНІАН

Норвезький уряд вирішив обмежити надання допомоги біженцям з деяких регіонів України. Зміни впроваджуються, оскільки Норвегія вважає, що усі західні області, а також Київська, Полтавська, Вінницька та Житомирська, є безпечними для проживання людей.

Про це зазначається на сайті Норвезького Директорату у справах іноземців (UDI).

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Як йдеться у повідомленні, відтепер безпечними вважаються такі області:

Черкаська;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Хмельницька;

Кіровоградська;

Київська (область, не місто);

Львівська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Вінницька;

Волинська;

Закарпатська;

Житомирська.

Як пояснили у Директораті, безпечні області — це переважно ті, які перебувають під контролем української влади, а Росія не має або має мінімальний контроль та вплив.

Нововведення торкнеться громадян, від яких уряд Норгегії отримав заявку на захист з 28 вересня 2024 року, але їм не надіслали відповіді до 13 січня 2025-го. Зміни не торкнуться осіб, які подали заявку на захист до 28 вересня 2024 року. Також вони не стосуватимуться тих, хто вже отримав дозвіл і дію документа потрібно продовжити.

Але якщо громадянин України проживав в області, яку норвезький уряд вважає безпечною, його заявку розглянуть в індивідуальному порядку. Однак критерії для погодження заявки будуть набагато суворішими, ніж для колективного захисту.

Яку допомогу виплачують біженцям

Біженці з України у Норвегії отримують грошову підтримку у розмірі 520 євро. Таку суму надають щомісяця, якщо українець живе у центрах приймання біженців та зареєструвався у Національному центрі реєстрації.

Також влада не проти того, щоби українці поверталися додому попри повномасштабну війну. Для цього громадянам, які вирішать поїхати з Норвегії, виплачують по 1,5 тис. євро.

Раніше повідомлялося про можливе скорочення підтримки українських біженців, які з 2022 року проживають у сусідній Польщі. Очікується, що уряд закриє програму виплат "800+" для сімей з дітьми у 2025 році.

Також нагадаємо, що у США продовжили тимчасовий захист для українців. Свій статус, зокрема, збережуть громадяни, які прибули до країни до 16 серпня 2023 року.