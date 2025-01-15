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Підтримка українців в ЄС — яка країна скорочує допомогу

15 січня 2025 10:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Українцям з 14 областей одна з країн не надаватиме притулок в 2025 році — де скорочують допомогу
Група українських біженців. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Норвезький уряд вирішив обмежити надання допомоги біженцям з деяких регіонів України. Зміни впроваджуються, оскільки Норвегія вважає, що усі західні області, а також Київська, Полтавська, Вінницька та Житомирська, є безпечними для проживання людей. 

Про це зазначається на сайті Норвезького Директорату у справах іноземців (UDI).

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Як йдеться у повідомленні, відтепер безпечними вважаються такі області:

  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Івано-Франківська;
  • Хмельницька;
  • Кіровоградська;
  • Київська (область, не місто);
  • Львівська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Закарпатська;
  • Житомирська.

Як пояснили у Директораті, безпечні області — це переважно ті, які перебувають під контролем української влади, а Росія не має або має мінімальний контроль та вплив.

Нововведення торкнеться громадян, від яких уряд Норгегії отримав заявку на захист з 28 вересня 2024 року, але їм не надіслали відповіді до 13 січня 2025-го. Зміни не торкнуться осіб, які подали заявку на захист до 28 вересня 2024 року. Також вони не стосуватимуться тих, хто вже отримав дозвіл і дію документа потрібно продовжити.

Але якщо громадянин України проживав в області, яку норвезький уряд вважає безпечною, його заявку розглянуть в індивідуальному порядку. Однак критерії для погодження заявки будуть набагато суворішими, ніж для колективного захисту.

Яку допомогу виплачують біженцям

Біженці з України у Норвегії отримують грошову підтримку у розмірі 520 євро. Таку суму надають щомісяця, якщо українець живе у центрах приймання біженців та зареєструвався у Національному центрі реєстрації.

Також влада не проти того, щоби українці поверталися додому попри повномасштабну війну. Для цього громадянам, які вирішать поїхати з Норвегії, виплачують по 1,5 тис. євро.

Раніше повідомлялося про можливе скорочення підтримки українських біженців, які з 2022 року проживають у сусідній Польщі. Очікується, що уряд закриє програму виплат "800+" для сімей з дітьми у 2025 році.

Також нагадаємо, що у США продовжили тимчасовий захист для українців. Свій статус, зокрема, збережуть громадяни, які прибули до країни до 16 серпня 2023 року.

виплати Норвегія військова допомога біженці гроші війна в Україні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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