Изменения для украинцев в Польше в 2025 году — что подготовило правительство

Украинские беженцы на границе с Польшей. Фото: УНИАН

Украинских беженцев в Польше ожидают серьезные изменения в 2025 году. Так, правительство страны повысило требования к минимальному доходу для получения карты побыта.

Как пишет издание Inpoland net, теперь украинцам станет сложнее получить разрешение на длительное или постоянное пребывание в Польше.

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Что изменится для украинцев в Польше

Отмечается, что для того, чтобы получить карту побыту, официальный ежемесячный доход иностранцев должен составлять 4 666 злотых (почти 47,6 тыс. грн) в месяц. Если гражданин будет зарабатывать меньше, ему могут не выдать карту побыту.

Как пишет издание, большинство украинцев в Польше, как правило, получают зарплаты в размере 4,3 тыс. злотых. К тому же с началом года в Польше повысился размер минимальной зарплаты, поэтому беженцы из Украины, которые за свою работу получают менее 4 666 злотых, должны подать дополнительные документы в местные органы и подтвердить, что их зарплата соответствует новым требованиям. Если же доход выше минимальной зарплаты, ничего обновлять не придется.

За что будут штрафовать украинцев в Польше

Многие украинские граждане с началом полномасштабной войны между Россией и Украиной выехали в соседнюю Польшу на собственных автомобилях. Автомобилистам в 2025 году нужно учитывать, что в стране выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения, в частности за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. В отдельных случаях нарушители могут получить большие штрафы или даже оказаться за решеткой.

Напомним, Норвегия в 2025 году чаще будет отказывать украинцам в предоставлении коллективной защиты и выплат. Все потому, что правительство страны признало безопасными 14 украинских регионов.

Также ранее стало известно, что США продлили временную защиту для граждан Украины. Это касается людей, которые прибыли в страну до 16 августа 2023 года.