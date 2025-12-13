У Польщі введуть нові правила виплати мінімалки — що зміниться

Польський злотий. Фото: Pexels

У сусідній Польщі працюють над змінами щодо виплат мінімальної зарплати працівникам. Очікується, що для нарахувань встановлять чіткі терміни, а роботодавців, які порушуватимуть правила, каратимуть штрафами.

Виплата мінімалки у Польщі

Як зазначається, над змінами у законопроєкт про мінімальну зарплату працює Міністерство праці Польщі. Відомо, що чи не найосновнішим оновленням буде те, що від роботодавців вимагатимуть нараховувати підлеглим зарплату не пізніше 10-го числа наступного календарного місяця.

"Нові правила мають на меті чітко гарантувати своєчасні виплати, особливо для тих, хто працює за цивільно-правовими договорами", — йдеться у публікації.

Окрім цього, у Польщі хочуть визначитися з мінімальною погодинною ставкою для працівників та впровадити чіткі правила щодо штрафів, якщо роботодавці платитимуть менше за встановлений законом мінімум.

Нові правила поширяться на усіх, хто:

займається підприємницькою діяльністю або діє від імені підприємця чи іншої організаційної одиниці;

платить підрядникам чи постачальникам грошові винагороди за кожну годину виконання замовлення чи надання послуг у розмірі, нижчому за чинну мінімальну погодинну ставку;

не виплачує винагороду за кожну годину виконання замовлення чи надання послуг.

Такі роботодавці отримуватимуть штрафи, розмір яких становитиме від 1,5 тисячі до 45 тисяч злотих.

Поява фіксованої дати виплати дозволить працівникам краще планувати свої витрати, а підприємства матимуть чітке зобов’язання здійснювати своєчасні платежі.

Хоч більшість компаній проводять виплати вчасно, законопроєкт має на меті запровадити чітке зобов’язання, якого дотримуватимуться усі суб’єкти господарювання з найманими працівниками, які працюють за мінімальну заробітну плату", — наголошується у публікації.

Водночас суворіші штрафи за недоплату зарплати мають змусити роботодавців відмовитися від порушень, а також захистять тих, хто отримує мінімальну зарплату у Польщі.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що мінімальна зарплата у Польщі станом на грудень 2025 року є такою:

4 666 злотих брутто на місяць (майже 54 тис. грн);

30,50 злотих брутто за годину (приблизно 352 грн).

Ці показники переглядаються щорічно. Наступні зміни можуть відбутися 1 січня 2026 року.

Раніше ми розповідали, що мінімальна зарплата в Україні востаннє переглядалася ще у квітні 2024 року. Відтоді ця сума перебуває на позначці у 8 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, де у Польщі найвищі зарплати.