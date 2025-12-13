Видео
Главная Финансы В Польше изменят условия выплаты минималки — новые правила

В Польше изменят условия выплаты минималки — новые правила

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 19:37
В Польше введут новые правила выплаты минималки — что изменится
Польский злотый. Фото: Pexels

В соседней Польше работают над изменениями по выплатам минимальной зарплаты работникам. Ожидается, что для начислений установят четкие сроки, а работодателей, которые будут нарушать правила, будут наказывать штрафами.

Об этом говорится в публикации издания Inpoland.

Выплата минималки в Польше

Как отмечается, над изменениями в законопроект о минимальной зарплате работает Министерство труда Польши. Известно, что едва ли не самым основным обновлением будет то, что от работодателей будут требовать начислять подчиненным зарплату не позднее 10-го числа следующего календарного месяца.

"Новые правила имеют целью четко гарантировать своевременные выплаты, особенно для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам", — говорится в публикации.

Кроме этого, в Польше хотят определиться с минимальной почасовой ставкой для работников и внедрить четкие правила относительно штрафов, если работодатели будут платить меньше установленного законом минимума.

Новые правила распространятся на всех, кто:

  • занимается предпринимательской деятельностью или действует от имени предпринимателя или другой организационной единицы;
  • платит подрядчикам или поставщикам денежные вознаграждения за каждый час выполнения заказа или оказания услуг в размере ниже действующей минимальной почасовой ставки;
  • не выплачивает вознаграждение за каждый час выполнения заказа или оказания услуг.

Такие работодатели будут получать штрафы, размер которых составит от 1,5 тысячи до 45 тысяч злотых.

Появление фиксированной даты выплаты позволит работникам лучше планировать свои расходы, а предприятия будут иметь четкое обязательство осуществлять своевременные платежи.

Хотя большинство компаний проводят выплаты вовремя, законопроект имеет целью ввести четкое обязательство, которого будут придерживаться все субъекты хозяйствования с наемными работниками, работающими за минимальную заработную плату", - отмечается в публикации.

В то же время строгие штрафы за недоплату зарплаты должны заставить работодателей отказаться от нарушений, а также защитят тех, кто получает минимальную зарплату в Польше.

О чем еще стоит знать

Напомним, что минимальная зарплата в Польше по состоянию на декабрь 2025 года такова:

  • 4 666 злотых брутто в месяц (почти 54 тыс. грн);
  • 30,50 злотых брутто в час (примерно 352 грн).

Эти показатели пересматриваются ежегодно. Следующие изменения могут произойти 1 января 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что минимальная зарплата в Украине последний раз пересматривалась еще в апреле 2024 года. С тех пор эта сумма находится на отметке в 8 тысяч гривен. Узнавайте также, где в Польше самые высокие зарплаты.

Польша зарплаты выплаты деньги минимальная зарплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
