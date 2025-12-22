У Польщі підвищать грошове забезпечення військових — скільки будуть платити

Військовий парад на День Незалежності Польщі. Фото: Reuters

З січня 2026 року у Польщі зросте грошове забезпечення військовослужбовців. Підвищать також зарплати цивільних працівників Міністерства національної оборони.

Про це повідомило видання in Poland.

Скільки отримуватимуть військові у Польщі

Зазначається, що польський уряд підвищить виплати усім категоріям військовослужбовців — від рядових і унтерофіцерів до офіцерського та генеральського складу. Мінімальні зарплати для рядового складу становитимуть від близько 6,5 до понад 7 тисяч злотих (76 000-82 000 грн — ред.) брутто залежно від звання та вислуги років.

Виплати військових офіцерського складу становитимуть:

капрал — 7 468 злотих (збільшення на 218 злотих);

старший капрал — 7 571 злотий (на 221 злотий);

сержант — 7 684 злотих (на 224 злотих);

старший сержант — 7 787 злотих (на 227 злотих);

молодший прапорщик — 8 003 злотих (на 233 злотих);

прапорщик — 8 436 злотих (на 246 злотих);

майстер-прапорщик — 8 549 злотих (на 249 злотих більше);

старший прапорщик — 8 652 злотих (на 252 злотих більше);

унтер лейтенант — 9 085 злотих (на 265 злотих більше);

перший лейтенант — 9 198-9 301 злотий (на 268-271 злотий більше);

підполковник — 10 815-11 794 злотих (на 315-344 злотих більше);

полковник — 12 545-14 276 злотих (на 365-416 злотих більше);

бригадний генерал — 15 254-16 223 злотих (на 444-473 злотих більше);

генерал дивізії — 16 871-18 066 злотих (на 491-526 злотих більше);

генерал-лейтенант — 18 818-20 116 злотих (на 548-586 злотих більше);

генерал — 22 609 злотих (на 659 злотих більше).

Окрім основної заробітної плати, військовослужбовці Польщі й надалі матимуть доступ до широкого спектра фінансових надбавок і соціальних гарантій.

Це включає різноманітні службові заохочення, матеріальну підтримку у разі виникнення складних життєвих обставин, а також окремі додаткові виплати для курсантів військових навчальних установ.

Скільки отримуватимуть українські військовослужбовці у 2026 році

У проєкті Державного бюджету України на 2026 рік не закладено збільшення виплат для військовослужбовців.

Тож мінімальний розмір грошового забезпечення для військових залишиться на рівні, який уряд затвердив ще на початку 2023 року — він становить 20 130 гривень. Залежно від звання, займаної посади та низки інших умов ця сума може збільшуватися.

Крім того, захисники в Україні отримують "бойові" надбавки — від 30 000 до 100 000 грн, матеріальну допомогу, оздоровчі та мотиваційні виплати.

