Україна
Главная Финансы В Польше повысят выплаты военнослужащим — новые суммы

В Польше повысят выплаты военнослужащим — новые суммы

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 17:35
В Польше повысят денежное обеспечение военных — сколько будут платить
Военный парад на День Независимости Польши. Фото: Reuters

С января 2026 года в Польше вырастет денежное обеспечение военнослужащих. Повысят также зарплаты гражданских работников Министерства национальной обороны.

Об этом сообщило издание in Poland.

Читайте также:

Сколько будут получать военные в Польше

Отмечается, что польское правительство повысит выплаты всем категориям военнослужащих — от рядовых и унтер-офицеров до офицерского и генеральского состава. Минимальные зарплаты для рядового состава составят от около 6,5 до более 7 тысяч злотых (76 000-82 000 грн — ред.) брутто в зависимости от звания и выслуги лет.

Выплаты военных сержантского и офицерского состава составят:

  • капрал — 7 468 злотых (увеличение на 218 злотых);
  • старший капрал — 7 571 злотый (на 221 злотый);
  • сержант — 7 684 злотых (на 224 злотых);
  • старший сержант — 7 787 злотых (на 227 злотых);
  • младший прапорщик — 8 003 злотых (на 233 злотых);
  • прапорщик — 8 436 злотых (на 246 злотых);
  • мастер-прапорщик — 8 549 злотых (на 249 злотых);
  • старший прапорщик — 8 652 злотых (на 252 злотых);
  • унтер лейтенант — 9 085 злотых (на 265 злотых);
  • первый лейтенант — 9 198-9 301 злотый (на 268-271 злотый);
  • подполковник — 10 815-11 794 злотых (на 315-344 злотых);
  • полковник — 12 545-14 276 злотых (на 365-416 злотых);
  • бригадный генерал — 15 254-16 223 злотых (на 444-473 злотых);
  • генерал дивизии — 16 871-18 066 злотых (на 491-526 злотых);
  • генерал-лейтенант — 18 818-20 116 злотых (на 548-586 злотых);
  • генерал — 22 609 злотых (на 659 злотых больше).

Кроме основной заработной платы, военнослужащие Польши и в дальнейшем будут иметь доступ к широкому спектру финансовых надбавок и социальных гарантий.

Это включает различные служебные поощрения, материальную поддержку в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств, а также отдельные дополнительные выплаты для курсантов военных учебных учреждений.

Сколько будут получать украинские военнослужащие в 2026 году

В проекте Государственного бюджета Украины на 2026 год не заложено увеличение выплат для военнослужащих.

Поэтому минимальный размер денежного обеспечения для военных останется на уровне, который правительство утвердило еще в начале 2023 года — он составляет 20 130 гривен. В зависимости от звания, занимаемой должности и ряда других условий эта сумма может увеличиваться.

Кроме того, защитники в Украине получают "боевые" надбавки — от 30 000 до 100 000 грн, материальную помощь, оздоровительные и мотивационные выплаты.

Ранее мы писали, какие выплаты положены военному, который потерял трудоспособность.

Также узнавайте, почему могут отказать в выплатах контрактнику ВСУ.

Польша выплаты армия военные зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
