Житло і виплати у Польщі — яке оновлення для українців готує уряд восени

У Польщі не буде центрів для біженців — хто втратить житло
У Польщі, де наразі проживає велика кількість українських біженців, з 1 листопада 2025 почнуть закривати центри колективного розміщення. Підтримку надаватимуть лише пенсіонерам, вагітним та людям з інвалідністю.
Про це повідомляє Polskie Radio.
Як у Польщі зміниться підтримка біженців
За словами речника польського уряду Адама Шлапки, інші біженці користуватимуться програмою, в рамках якої людям допомагатимуть з орендою житла та вивченням мови, щоб:
- стимулювати інтеграцію українців;
- знизити їхню залежність від державної підтримки.
Решті українців — переважно працездатним громадянам — порадили до 1 листопада підшукати собі альтернативне житло. Польський уряд називає ці зміни новою фазою підтримки, яка базуватиметься на допомозі біженцям в адаптації та самостійності.
"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз настав момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", — підкреслив Адам Шлапка.
Нова програма підтримки для українських біженців у Польщі — що відомо
За інформацією польських журналістів, понад 6 тисяч громадян, які після в'їзду до країни живуть у центрах колективного розміщення, не належать до вразливих категорій. При цьому вони позбавлені можливості швидко інтегруватися у польське суспільство. Саме для таких людей в країні підготували спеціальну програму — "Razem do niezależności" ("Разом до незалежності"), яку профінансує Європейський Союз (ЄС). Програма передбачає:
- субсидування оренди житла;
- оплату курсів польської мови для українців.
Нагадаємо, що Європейський Союз погодився на продовження тимчасового захисту для громадян з України. Він діятиме до 4 березня 2027 року. Дізнавайтесь також, в яких країнах ЄС біженцям з України виплачують найбільші суми.
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