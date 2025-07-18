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Головна Фінанси У Польщі не буде центрів для біженців — хто втратить житло

У Польщі не буде центрів для біженців — хто втратить житло

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 19:20
Житло і виплати у Польщі — яке оновлення для українців готує уряд восени
Біженці за столом. Фото: УНІАН

У Польщі, де наразі проживає велика кількість українських біженців, з 1 листопада 2025 почнуть закривати центри колективного розміщення. Підтримку надаватимуть лише пенсіонерам, вагітним та людям з інвалідністю.

Про це повідомляє Polskie Radio.

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За словами речника польського уряду Адама Шлапки, інші біженці користуватимуться програмою, в рамках якої людям допомагатимуть з орендою житла та вивченням мови, щоб:

  • стимулювати інтеграцію українців;
  • знизити їхню залежність від державної підтримки.

Решті українців — переважно працездатним громадянам — порадили до 1 листопада підшукати собі альтернативне житло. Польський уряд називає ці зміни новою фазою підтримки, яка базуватиметься на допомозі біженцям в адаптації та самостійності.

"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз настав момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", — підкреслив Адам Шлапка. 

Нова програма підтримки для українських біженців у Польщі — що відомо

За інформацією польських журналістів, понад 6 тисяч громадян, які після в'їзду до країни живуть у центрах колективного розміщення, не належать до вразливих категорій. При цьому вони позбавлені можливості швидко інтегруватися у польське суспільство. Саме для таких людей в країні підготували спеціальну програму — "Razem do niezależności" ("Разом до незалежності"), яку профінансує Європейський Союз (ЄС).  Програма передбачає:

  • субсидування оренди житла;
  • оплату курсів польської мови для українців.

Нагадаємо, що Європейський Союз погодився на продовження тимчасового захисту для громадян з України. Він діятиме до 4 березня 2027 року. Дізнавайтесь також, в яких країнах ЄС біженцям з України виплачують найбільші суми.

Польща виплати українці біженці житло українці в Польщі
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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