Жилье и выплаты в Польше — какое обновление для украинцев готовит правительство осенью

В Польше не будет центров для беженцев — кто потеряет жилье
В Польше, где сейчас проживает большое количество украинских беженцев, с 1 ноября 2025 года начнут закрывать центры коллективного размещения. Поддержку будут оказывать только пенсионерам, беременным и людям с инвалидностью.
Об этом сообщает Polskie Radio.
Как в Польше изменится поддержка беженцев
По словам представителя польского правительства Адама Шлапки, другие беженцы будут пользоваться программой, в рамках которой людям будут помогать с арендой жилья и изучением языка, чтобы:
- стимулировать интеграцию украинцев;
- снизить их зависимость от государственной поддержки.
Остальным украинцам — преимущественно трудоспособным гражданам — посоветовали до 1 ноября подыскать себе альтернативное жилье. Польское правительство называет эти изменения новой фазой поддержки, которая будет базироваться на помощи беженцам в адаптации и самостоятельности.
"Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас настал момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен", — подчеркнул Адам Шлапка.
Новая программа поддержки для украинских беженцев в Польше — что известно
По информации польских журналистов, более 6 тысяч граждан, которые после въезда в страну живут в центрах коллективного размещения, не относятся к уязвимым категориям. При этом они лишены возможности быстро интегрироваться в польское общество. Именно для таких людей в стране разработали специальную программу — "Razem do niezależności" ("Вместе к независимости"), которую профинансирует Европейский Союз (ЕС). Программа предусматривает:
- субсидирование аренды жилья;
- оплату курсов польского языка для украинцев.
Напомним, что Европейский Союз согласился на продление временной защиты для граждан из Украины. Она будет действовать до 4 марта 2027 года. Узнавайте также, в каких странах ЕС беженцам из Украины выплачивают самые большие суммы.
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