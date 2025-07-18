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Главная Финансы В Польше не будет центров для беженцев — кто потеряет жилье

В Польше не будет центров для беженцев — кто потеряет жилье

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 19:20
Жилье и выплаты в Польше — какое обновление для украинцев готовит правительство осенью
Беженцы за столом. Фото: УНИАН

В Польше, где сейчас проживает большое количество украинских беженцев, с 1 ноября 2025 года начнут закрывать центры коллективного размещения. Поддержку будут оказывать только пенсионерам, беременным и людям с инвалидностью.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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Как в Польше изменится поддержка беженцев

По словам представителя польского правительства Адама Шлапки, другие беженцы будут пользоваться программой, в рамках которой людям будут помогать с арендой жилья и изучением языка, чтобы:

  • стимулировать интеграцию украинцев;
  • снизить их зависимость от государственной поддержки.

Остальным украинцам — преимущественно трудоспособным гражданам — посоветовали до 1 ноября подыскать себе альтернативное жилье. Польское правительство называет эти изменения новой фазой поддержки, которая будет базироваться на помощи беженцам в адаптации и самостоятельности.

"Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас настал момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен", — подчеркнул Адам Шлапка.

Новая программа поддержки для украинских беженцев в Польше — что известно

По информации польских журналистов, более 6 тысяч граждан, которые после въезда в страну живут в центрах коллективного размещения, не относятся к уязвимым категориям. При этом они лишены возможности быстро интегрироваться в польское общество. Именно для таких людей в стране разработали специальную программу — "Razem do niezależności" ("Вместе к независимости"), которую профинансирует Европейский Союз (ЕС). Программа предусматривает:

  • субсидирование аренды жилья;
  • оплату курсов польского языка для украинцев.

Напомним, что Европейский Союз согласился на продление временной защиты для граждан из Украины. Она будет действовать до 4 марта 2027 года. Узнавайте также, в каких странах ЕС беженцам из Украины выплачивают самые большие суммы.

Польша выплаты украинцы беженцы жилье украинцы в Польше
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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