Безплатне житло у Польщі — на яких умовах можна отримати у 2025 році

Житлові будинки у місті Вроцлав у Польщі. Фото: УНІАН

У Польщі деяким категоріям громадян надають службове житло або ж виплачують компенсацію на оренду квартири чи будинку. Отримати пільги можуть й українці, які переїхали до країни з початком повномасштабної війни з РФ.

Про це пише видання Inpoland.

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Претендувати на житло від держави можуть люди певних професій, серед яких:

військові;

поліцейські;

прикордонники;

співробітники лісових господарств.

До 2019 року у списках були також вчителі, які викладали у школах в маленьких містечках.

Компенсація на оренду житла — скільки платять у Польщі

Військові отримують грошову допомогу у розмірі від 450 до 1,5 тис. злотих (4 601-15 337 грн) щомісяця. Самотнім громадянам, які працюють в поліції, надають надбавку в 142 злотих (1 451 грн), натомість поліцейські, які мають сім'ї можуть розраховувати на 285 злотих (2 914 грн). Щодо прикордонників, то їм щомісяця виплачують до 450 злотих (4 601 грн).

Як заробляють гроші українці в Польщі

Коли Росія розпочала проти України повномасштабну війну, чимало наших громадян виїхали до сусідньої Польщі. З того часу українці відкрили у цій країні понад 70 тис. ФОПів. Найчастіше громадяни України, відкривши бізнес, займаються:

будівництвом — 23%;

інформацією та комунікаціями — 18%;

наданням інших послуг — 13% (здебільшого перукарських і косметичних).

Нагадаємо, з 1 березня цього року українці у Польщі можуть подаватися на нові програми фінансової допомоги. До того ж наші громадяни можуть подати заявку на оформлення карти побиту CUKR та прожити в країні ще 3 роки.

Тим часом особам з інвалідністю польський уряд надає соціальні виплати. Так, у 2025 році повнолітнім громадянам нараховують спеціальну пенсію в розмірі 1 588 злотих.