Бесплатное жилье в Польше — на каких условиях можно получить в 2025 году

Жилые дома в городе Вроцлав в Польше. Фото: УНИАН

В Польше некоторым категориям граждан предоставляют служебное жилье или выплачивают компенсацию на аренду квартиры или дома. Получить льготы могут и украинцы, которые переехали в эту страну с началом полномасштабной войны с РФ.

Об этом пишет издание Inpoland.

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Претендовать на жилье от государства могут люди определенных профессий, среди которых:

военные;

полицейские;

пограничники;

сотрудники лесных хозяйств.

До 2019 года в списках были также учителя, которые преподавали в школах в маленьких городках.

Компенсация на аренду жилья — сколько платят в Польше

Военные получают денежную помощь в размере от 450 до 1,5 тыс. злотых (4 601-15 337 грн) ежемесячно. Одиноким гражданам, которые работают в полиции, предоставляют надбавку в 142 злотых (1 451 грн), а полицейским, у которых есть семьи, могут рассчитывать на 285 злотых (2 914 грн). Что касается пограничников, то им ежемесячно выплачивают до 450 злотых (4 601 грн).

Как зарабатывают деньги украинцы в Польше

Когда Россия начала против Украины полномасштабную войну, немало наших граждан выехали в соседнюю Польшу. С тех пор украинцы открыли в этой стране более 70 тыс. ФЛП. Чаще всего граждане Украины, открыв бизнес, занимаются:

строительством — 23%;

информацией и коммуникациями — 18%;

предоставлением других услуг — 13% (в основном парикмахерских и косметических).

Напомним, с 1 марта этого года украинцы в Польше могут подаваться на новые программы финансовой помощи. К тому же наши граждане могут подать заявку на оформление карты побыта CUKR и прожить в стране еще 3 года.

Между тем гражданам с инвалидностью польское правительство предоставляет социальные выплаты. Так, в 2025 году совершеннолетним гражданам начисляют специальную пенсию в размере 1 588 злотых.