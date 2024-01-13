Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Налоговой рассказали, кто может не платить земельный налог arrow

В Налоговой рассказали, кто может не платить земельный налог

13 января 2024 16:37
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Земельный налог — кого могут освободить от выплат
Женщина на поле. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Владельцы земельных участков и паев в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободиться.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы Украины во Львовской области.

Читайте также:

Кто может не платить земельный налог

В ведомстве объяснили, что плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи — физические лица. Однако некоторые землевладельцы могут не платить.

Следовательно, от уплаты земельного налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" . То есть от уплаты земельного налога освобождаются физические лица, участвовавшие в антитеррористической операции (в операции объединенных сил), и в соответствии с нормами Закона признаны ветеранами войны;
  • физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и земельного налога, соответствующей территории.

За какие земельные участки можно не платить налог

Налог зависит от площади участка и его вида. Владельцы личного домохозяйства могут не платить за участок, если его площадь не превышает 2 га. Если землю используют для строительства частного дома, за нее можно не платить:

  • жителям городов с площадью до 0,10 га,
  • жителям сел с площадью до 0,25 га,
  • владельцам в селениях с площадью до 0,15 га.

Если землю используют для дачного строительства и площадь не превышает 0,10 га, за нее также можно не платить. В случае садоводства не облагаются налогом участки земли с площадью до 0,12 га.

Напомним, что в Кабинете министров объяснили, что такое налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Также рассказали кто и сколько должен его платить в 2024 году.

земля
рынок земли
налоги
Налоговая служба
деньги
льготы
аграрии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме