Земельный налог — кого могут освободить от выплат

Женщина на поле. Фото: Adobe

Владельцы земельных участков и паев в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободиться.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы Украины во Львовской области.

Читайте также:

Кто может не платить земельный налог

В ведомстве объяснили, что плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи — физические лица. Однако некоторые землевладельцы могут не платить.

Следовательно, от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" . То есть от уплаты земельного налога освобождаются физические лица, участвовавшие в антитеррористической операции (в операции объединенных сил), и в соответствии с нормами Закона признаны ветеранами войны;

физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и земельного налога, соответствующей территории.

За какие земельные участки можно не платить налог

Налог зависит от площади участка и его вида. Владельцы личного домохозяйства могут не платить за участок, если его площадь не превышает 2 га. Если землю используют для строительства частного дома, за нее можно не платить:

жителям городов с площадью до 0,10 га,

жителям сел с площадью до 0,25 га,

владельцам в селениях с площадью до 0,15 га.

Если землю используют для дачного строительства и площадь не превышает 0,10 га, за нее также можно не платить. В случае садоводства не облагаются налогом участки земли с площадью до 0,12 га.

Напомним, что в Кабинете министров объяснили, что такое налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Также рассказали кто и сколько должен его платить в 2024 году.