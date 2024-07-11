Тарифи на воду-2024 — у якому місті найдорожчий куб води та найвища зарплата у директора водоканалу

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українських містах тарифи на воду відрізняються, залежно від регіону. Відомо, скільки платять за водопостачання українці, а також, які зарплати отримують керівники водоканалів у містах України.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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Як відрізняються тарифи на воду у містах України

Журналісти підрахували середнє споживання води сім'єю з трьох осіб (7,2 кубометра за нормативами) і порівняли вартість цього обсягу з середньою зарплатою в містах, використовуючи дані великого кадрового порталу.

У середньому, мешканці великих міст України витрачають на воду 1,23% своєї зарплати. Найгірша ситуація в Кропивницькому та Івано-Франківську, де витрати на воду складають 1,97% і 1,62% середньої зарплати відповідно. Найдоступніша вода у Дніпрі (0,85% від середньої зарплати) та Луцьку (0,92% від середньої зарплати).

Скільки платять за воду в містах України. Джерело: OBOZ.UA

Які зарплати отримують керівники водоканалів в українських містах

Журналісти також провели дослідження заробітних плат керівників водоканалів.

Вони підрахували, скільки кубометрів води може придбати директор водоканалу на своєму підприємстві за місячну зарплату.

За даними видання, найвищу зарплату має директор водоканалу в Черкасах. Його середній місячний дохід у 159,5 тисячі гривень дозволяє придбати 5,7 тисячі кубометрів води, що є найвищим показником серед усіх досліджених водоканалів. Проте за ступенем доступності води Черкаси перебувають у середині рейтингу. У Рівному, де найнижча зарплата директора водоканалу становить 17 333 гривні, цієї суми вистачає лише на 531,8 кубометра води.

Зарплати очільників водоканалів в кубометрах води. Джерело: OBOZ.UA

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Київській області може суттєво подорожчати послуга з водопостачання та водовідведення. Вартість одного кубометра може одразу підскочити на 70%.

Ми також писали, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на природний газ, опалення та гарячу воду "до кінця воєнного стану" та пів року після нього. При цьому заборону на підвищення можуть зняти достроково за певних умов.