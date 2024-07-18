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В ПФУ уточнили, кто и на какие услуги получит жилищную субсидию

18 июля 2024 08:21
Ксения Симонова - Редактор
Жилищная субсидия – в ПФУ уточнили, кто и на какие услуги получит скидку
Квитанция в руках. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, кто и на какие услуги может получить жилищную субсидию. Граждане могут самостоятельно выбрать, на какие услуги хотят иметь финансовую помощь от государства.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

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На какие услуги назначается жилищная субсидия

Как отмечают в ПФУ, граждане, у которых нет достаточно средств для оплаты жилищно-коммунальных услуг, вправе обратиться за назначением субсидии. При обращении за назначением жилищной помощи следует подать заявление, где необходимо перечислить набор услуг, на которые есть желание получить субсидию. На услуги, которые не будут указаны в заявлении, субсидию не дадут.

В то же время, сейчас действует экспериментальный проект "представления упрощенного заявления в один клик". В этом случае органы Пенсионного фонда могут самостоятельно проанализируют перечень услуг ЖКХ на основании данных, полученных при обращении граждан.

Вместе с тем, в обоих случаях жилищную субсидию назначат исключительно на услуги, подтвержденные управляющими и/или исполнителями коммунальных услуг.

Субсидию можно получить на:

  • жилищные услуги — услуги по управлению многоквартирным домом;
  • коммунальные услуги — услуги по снабжению и распределению газа, снабжению и распределению электроэнергии, теплоснабжения, горячей воды, водоснабжению и водоотводу, обращение с мусором;
  • абонентское обслуживание для потребителей услуг ЖКХ, в том числе по индивидуальным соглашениям о предоставлении коммунуслуг, расходы на управление многоквартирным домом, расходы на услуги ЖКХ в таком доме (абонентская плата за теплоснабжение, горячее водоснабжение, централизованное снабжение холодной водой);
  • на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо.

Что еще стоит знать

Напомним, тариф на газ для населения в июле останется неизменным. Текущая цена сохранится до конца апреля 2025 года.

Также энергетики предупредили, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежки с более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при обнаружении одного важного нарушения, за которое придется заплатить больше.

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