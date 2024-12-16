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В ПФУ уточнили, какие доходы не влияют на право на субсидии

16 декабря 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Жилищные субсидии — какие доходы не влияют на назначение помощи
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие денежные поступления не учитывают в среднемесячный общий доход семьи во время назначения жилищной субсидии. В списке — разные виды денежной помощи, доходы от вкладов и продажи имущества.

Об этом говорится в материале ПФУ.

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Как рассказывают в фонде, в среднемесячный совокупный доход семьи во время назначения жилищной субсидии не учитывают разные денежные поступления. А именно:

  • уплаченные гражданином алименты (если есть документальное подтверждение фактической оплаты);
  • полученные алименты;
  • специальную бюджетную дотацию за выращивание молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах физлиц;
  • оплату труда членов избирательных комиссий, граждан, временно работающих в таких комиссиях, в том числе на период выборов;
  • помощь, оказанную от общественных или благотворительных организаций;
  • денежное пособие на погребение;
  • финпомощь детдомам семейного типа, приемным семьям, семьям, где проживают от трех детей, вместе с теми, над которыми установлена опека/попечительство, выплачиваемая за счет денег городских бюджетов;
  • единовременную денежную помощь, компенсацию, оказываемую в соответствии с законодательством или по решениям местных властей, предприятий, учреждений, полученную в течение одного календарного года;
  • компенсацию за санаторно-курортные путевки, технические и другие реабилитации, стоимость детских новогодних подарков;
  • помощь, выплачиваемую в качестве возмещения вреда здоровью работникам при исполнении ими трудовых обязанностей;
  • единовременную натуральную помощь "Пакунок малюка";
  • помощь, оказанную в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию тергромад Донецкой и Луганской областей;
  • денежные средства, полученные от размещения депозитов в банках;
  • помощь, оказываемую из государственного или местного бюджета на покупку жилья;
  • деньги от продажи недвижимости, если являлись единственным жилым помещением в собственности гражданина, в случае покупки другого жилья в течение полугода после продажи;
  • помощь на обретение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.

Соответствующий вопрос регулируют п.п. 6, 7 и 8 "Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи", прописанные в постановлении правительства № 632 от 22.07.2020.

Напомним, в ПФУ рассказали, как будут рассчитывать жилищную субсидию, если кто-то из зарегистрированных в жилье уехал за пределы страны. Там уточнили, есть ли возможность оформить помощь при таких обстоятельствах.

Ранее мы писали, что размер субсидий зависит от того, когда была оформлена госпомощь. Также стоит обратить внимание на весомый нюанс.

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