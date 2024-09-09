Пенсионеру из ОРДЛО заблокировали пенсионный счет в ПриватБанке — что ему теперь делать

Отделение ПриватБанка. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Пенсионер, проживающий на временно оккупированной территории Луганской области, оказался в ситуации, когда ПриватБанк заблокировал ему пенсионную карточку. Финучреждение порекомендовало ему приехать на подконтрольную Украине территорию и все выяснить.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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В чем состоят претензии пенсионера

Луганчанин выяснил, что его пенсионный счет в ПриватБанке вместе с деньгами по неизвестной причине был заблокирован, а никаких объяснений со стороны банка не поступало. Кроме того, он потерял доступ к приложению "Приват24".

"Общался в чат-боте с оператором, мне оператор ответил, что мне направлено письмо по моему месту регистрации (это совсем какое-то издевательство, потому что соответственно данных в банке я зарегистрирован в Луганской области и в настоящее время здесь и живу. Интересно как мне это письмо сюда будет доставлено). Оператор ответил, что банком принято решение о расторжении договора и закрытии текущих счетов и что нужно обратиться в банк с заявлением на перевод средств на счет открытый в другом банке. У меня нет возможности выехать на подконтрольную территорию Украины, чтобы написать заявление о переводе денег в отделении банка. Как вернуть мои пенсионные деньги?", — жалуется пенсионер.

Жалоба клиента. Фото: Минфин

Что ответил ПриватБанк

Там порекомендовали мужчине обратиться к консультантам через личные сообщения на портале, чтобы полностью разъяснить ситуацию с заблокированным счетом.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк может заблокировать счета при выводе депозитов. Клиенты утверждают, что все обвинения банка безосновательны.

Также мы писали, что ПриватБанк пересмотрел тарифы для бизнес-клиентов при подключении услуги "Оплата частями". Снижены расценки для предпринимателей и корпоративных клиентов, продающих товары и услуги в рассрочку.