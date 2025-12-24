У Німеччині планують ввести штрафи для “ухилянтів” — кому доведеться заплатити 1 000 євро

Поліція патрулює вулиці Берліна. Фото: Pixabay

На останній сесії року Федеральна рада Німеччини схвалила кілька важливих законодавчих рішень Бундестагу. Серед них закон про модернізацію військової служби, який зокрема передбачає адміністративну відповідальність для громадян, які відмовлятимуться ставати на облік.

Кого та на скільки штрафуватимуть

Зазначається, що згідно з новим законом про військову службу, усі 18-річні чоловіки та жінки в Німеччині отримуватимуть анкету, починаючи з січня 2026 року.

Жінки можуть заповнювати її за бажанням, а чоловіки — в обов'язковому порядку. Якщо вони не виконають цього навіть після нагадування, це вважатиметься адміністративним правопорушенням та загрожуватиме штрафом до 1 000 євро.

Крім того, молоді чоловіки будуть зобов'язані з'явитися на медичний огляд за призовом. У випадку неявки на медичну комісію без поважної причини (передбаченої законодавством) їх доставлятимуть примусово, для цього долучатимуть місцеву поліцію. Водночас, за уточненням Міністерства оборони Німеччини, військова поліція Збройних сил Німеччини у таких випадках залучена не буде.

Як дані мають уточнити призовники в Німеччині

Як пояснюється на сайті Бундестагу, в анкеті, яку надсилатимуть 18-річним, уточнюватимуться:

персональні дані;

інформація про місцепроживання;

освітня кваліфікація;

готовність проходити військову службу.

Згідно із Законом про нову військову службу, усі чоловіки призовного віку, народжені у 2008 році або пізніше, підлягають обов'язковому призову. Ті, хто заявить про свою готовність проходити військову службу, будуть запрошені на оцінювання після оцінки анкети та перевірки їхньої придатності до служби у збройних силах. Усі ці заходи спрямовані на те, щоб отримати повне уявлення про придатність та кваліфікацію призовників.

Після схвалення Федеральною радою закони все ще потребують підпису Федерального президента. Потім вони мають бути опубліковані у Федеральному віснику.

